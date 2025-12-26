Slušaj vest

Miloš Janičić i Marko Bojković uživaju da su u centru pažnje. Dva sjajna MMA borca posle jednog perioda zatišta ponovo su počeli da komentarišu jedan drugoga.

Pred kraj 2025, kada se sumira godina na izmakuMiloš Janičić i Marko Bojković su se oglasili i dali zanimljive komentare.

Njihov okršaj obeležio 2025 - Marko Bojković i Miloš Janičić Foto: Printscreen / Youtube (FNC)

Paranoja i snovi preko noći

Miloš Janičić (28) je na jednom gostovanju komentarisao Marka Bojkovića.

- Zna on dobro ko je njega napravio! Ko mu je objasnio stvari! Koga je sanjao svaku noć?! Zbog koga ima paranoje. Znam da mu tim ne valja. To se sada pokazalo. Sad šta se dešava... On mora da promeni neke stvari. Da pokaže svoj stav. Icko (Ivan Đorđević op.a.) je neko ko ga je napravio, doveo daleko, alo mora malo da uzme stvari u svoje ruke. Jer ovako, ne verujem da će daleko - rekao je Miloš Janičić i nastavio:

- Poenta priče je da ljudi često menjaju mišljenja. Danas si dobar, sutra si loš. Ja sam sada najbolji. Pobeđujem i sve je super. Poraz mene čeka, kad-tad. Znači, svi gubimo. Plašim se toga, naravno i zato radim. Kad izgubiš onda kreću da ti nalaze mane. On je ovakav, on je onakav... On možda puši cigare... Sad sam kralj što pušim cigare. Kad izgubim, onda - a, eno ga, puši cigare. Vrlo lako se priče menjaju... I to je tako. Od danas, do sutra.

Peckanje zbog Iranca

Marko Bojković (24) da o je sebi za pravo da komentariše naredne Janičićeve protivnika. Prozvao ga je zbog Agaha Agija Sardarija (32), Iranca koji radi pod zastavom Holandije i koji ma skor od 21 pobede i pet poraza,

- Janičić se oglasio povodom svih koji ga prozivaju. Samo ne što ga proziva Sardari na meč. Ne želim da verujem da se Miloš plaši da radi takav meč. Ipak ima i godina i iskustva. Možda je nešto drugo. Hoćemo svi da vidimo meč između Janičića i Sardarija. A, posle mogu i ja - poručio je Marko Bojković.

Da podsetimo, Miloš Janičić brutalno je nokautirao Marka Bojkovića na 23 FNC eventu koji je održan 24. maja 2025. godine u Beogradu, u lakoj kategoriji (72kg). Slavio je tehničkim nokautom u drugoj rundi. Borba je završena nakon što je sudija prekinuo meč zbog dominacije Janičića, koji je serijom udaraca i partera naneo znatnu štetu Bojkoviću i naneo mu prvi poraz u karijeri. U najavi borbe bilo je mnogo tenzija između dva borca, a u omalovažavanju i potcenjivanju prednjačio je Bojković.

Jedan uzleteo, drugi potonuo

Miloš Janičić je nakon pobede izrazio poštovanje prema Bojkoviću, rekao da je ovaj “borio do kraja” i naglasio da ima iskustvo i dobar skor u MMA. Bojković se oglasio na Instagramu, priznao da je pogrešio taktički i rekao da ga je “ponela slava, novac i neki drugi faktori”, ali da neće odustati od ciljeva i borbe u MMA.

Posle njihove borbe, usledio je meteorski uspon Miloša Janičića koji je postao jedan od najcenjenijih boraca u lakoj kategoriji u ovom delu Evrope. Samo tri nedelje posle tog meča Janičić je tukao Brazilca Giljermea Bastosa u disciplini boks sa malim rukavicama. U Podgorici 20. decembra savladao je veterana iz Brazila i nekadašnjeg UFC borca Aleksa Oliveiru Kauboja, nokautom u prvoj rundi. Miloš Janičić sada ima skor u MMA od 19 pobeda i tri poraza.

Sa druge strane, Marko Bojković je i dalje u žestokoj krizi, pošto je i u sledećem meču poražen, ovaj put od Donovana Desmea i to podeljenom sudijskom odlukom, na FNC eventu u Zagrebu 29. novembra, Sada ima skor od osam pobeda i dva poraza u MMA.