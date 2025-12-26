Slušaj vest

Amerikanac koji je prošao put od glumca sa dečje televizije, preko influensera do ringa i profesionalnog boksa je nedavno izgubio od Entonija Džošue, nekadašnjeg šampiona u teškoj kategoriji.

1/5 Vidi galeriju Fotografije sa meča Džošua - Pol Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Internet senzaciji je vilica polomljena na dva dela, a to se videlo na rendgenskom snimku urađenom posle borbe.

Nedugo nakon toga se pojavio i snimak koji pokazuje u kakvom je stanju Džejk Pol.

Izgled njegovog lica može da bude uznemirujući za pojedine, a možete ga pogledati ovde.

Bonus video: