Izdržao je Džejk Pol pet rundi, ali u šestoj je nokautiran.
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK INFLUENSERA NAKON ŠTO MU JE BOKS ZVEZDA SLOMILA VILICU NA DVA MESTA! Entoni Džošua jednim udarcem uništio internet senzaciju
Amerikanac koji je prošao put od glumca sa dečje televizije, preko influensera do ringa i profesionalnog boksa je nedavno izgubio od Entonija Džošue, nekadašnjeg šampiona u teškoj kategoriji.
Fotografije sa meča Džošua - Pol Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Internet senzaciji je vilica polomljena na dva dela, a to se videlo na rendgenskom snimku urađenom posle borbe.
Nedugo nakon toga se pojavio i snimak koji pokazuje u kakvom je stanju Džejk Pol.
Izgled njegovog lica može da bude uznemirujući za pojedine, a možete ga pogledati ovde.
