Amerikanac koji je prošao put od glumca sa dečje televizije, preko influensera do ringa i profesionalnog boksa je nedavno izgubio od Entonija Džošue, nekadašnjeg šampiona u teškoj kategoriji.

Džošua je jednim udarcem naneo Polu ozbiljnu štetu.

Fotografije sa meča Džošua - Pol Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Internet senzaciji je vilica polomljena na dva dela, a to se videlo na rendgenskom snimku urađenom posle borbe.

Nedugo nakon toga se pojavio i snimak koji pokazuje u kakvom je stanju Džejk Pol.

Izgled njegovog lica može da bude uznemirujući za pojedine, a možete ga pogledati ovde.

Bonus video:

Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat