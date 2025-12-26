Slušaj vest

Muška rukometna reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi, gde je odradila prve treninge u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo, preneo je Rukometni savez Srbije.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Vojvodina, rukometni derbi Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Savez je naveo da se ekipi priključio i selektor Raul Gonzales, a nacionalni tim se postepeno kompletira. Naknadno se očekuje dolazak golmana Dejana Milosavljeva i kapitena Mijajla Marsenića, koji imaju klupske obaveze u Berlinu.

"Iskren da budem, jedva sam čekao da dođem na pripreme nacionalnog tima i veoma sam srećan što smo se ponovo okupili. Očekuje nas veoma naporan rad, dvomeč u Poljskoj, a potom i ono što svi s nestrpljenjem čekamo, Evropsko prvenstvo", rekao je golam reprezentacije Vladimir Cupara. će igrati u Grupi A sa Nemačkom, Španijom i Austrijom, a prvi rival biće selekcija Španije.

"Gore možda nije moglo, ali kada pogledamo jačinu čitavog prvenstva, onda nema lakih protivnika. Protiv Španije imamo lepu priliku da pobedimo i napravimo veliki korak ka plasmanu u narednu rundu. Ne bih se bavio daljim mečevima, moramo da se fokusiramo na prvu utakmicu i idemo meč po meč. Zato je duel sa Španijom možda i ključan u grupi", istakao je Cupara.

On je dodao da je spoj mladosti i iskustva u reprezentaciji već pokazao dobre rezultate tokom prethodnog okupljanja u Loznici.

"Bilo je lepo, proveli smo divne dane, dobro trenirali, upoznali se i mislim da smo odigrali korektnu utakmicu sa Slovenijom. Šteta što nismo uspeli da je krunišemo pobedom, ali i to ima svojih prednosti. Bio sam oduševljen pristupom mlađih igrača, načinom na koji razmišljaju, bore se i koliko su spremni da uče i napreduju. Brzo su ušli u ritam i počeli da sprovode u delo ono što se od njih traži", zaključio je Cupara.

Evropsko prvenstvo će se održati od 15. januara do 1. februara u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.