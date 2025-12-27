Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde od 20.30 sastaju se u 12. kolu ABA lige sa Cedevita Olimpijom.

Zvezda je utorak doživela težak poraz od Pariza u Evroligi, a protiv Olimpije će pokušati da se vrate na pobednički kolosek.

Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

U prvom delu sezone Cedevita je savladala Zvezdu u Ljubljani.

Direktaj prenos meča Crvena zvezda  - Cedevita Olimpija možette gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu od 20.30.š

