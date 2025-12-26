Slušaj vest

"Jedno poglavlje se završava. Ski skokovi su bili moj život - sa usponima, padovima, snovima i trenucima koji se zauvek pamte. Sada je vreme da se opustim i napravim mesto za nešto novo", rekao je 32-godišnji Huber u video poruci na Instagram nalogu.

Huber je pored olimpijskog zlata zabeležio i tri pobede u Svetskom kupu, a poslednji put je slavio u martu 2024. godine na letaonici na slovenačkoj Planici.

U martu 2023. godine Huber je operisao kuk, a pred početak prošle sezone doživeo je povredu kolena, zbog čega je pauzirao godinu dana.

Huber se u septembru vratio ski skokovima, ali njegovi rezultati u Kontinentalnom kupu nisu bili dovoljni da bi se pridružio austrijskoj reprezentaciji u Svetskom kupu.

(Beta)

