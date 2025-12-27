Slušaj vest

Švarc je pobedio sa rezultatom od 1:10,33 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su Švajcarci Aleksi Mone, sa 0,20 sekundi zaostatka, i Franjo fon Almen, sa 0,25 sekundi zaostatka.

Lider generalnog plasmana je i dalje Švajcarac Marko Odermat sa 855 bodova, 404 više od drugoplasiranog Švarca.

Odermat je lider i u plasmanu superveleslaloma sa 275 bodova, 66 više od drugoplasiranog Vinsenta Krihmajra iz Austrije.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se 7. januara, kad je na programu slalom u Madoni di Kampiljo.

(Beta)