Slušaj vest

Švarc je pobedio sa rezultatom od 1:10,33 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su Švajcarci Aleksi Mone, sa 0,20 sekundi zaostatka, i Franjo fon Almen, sa 0,25 sekundi zaostatka.

Lider generalnog plasmana je i dalje Švajcarac Marko Odermat sa 855 bodova, 404 više od drugoplasiranog Švarca.

Odermat je lider i u plasmanu superveleslaloma sa 275 bodova, 66 više od drugoplasiranog Vinsenta Krihmajra iz Austrije.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se 7. januara, kad je na programu slalom u Madoni di Kampiljo.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviDANIJEL HUBER ZAVRŠIO KARIJERU: Ski skokovi su bili moj život...
Danijel Huber
Ostali sportoviSVETSKI KUP U SKI SKOKOVIMA: Peta uzastopna pobeda Domena Prevca
profimedia-0981379950.jpg
Ostali sportoviPOTPUNA SENZACIJA: Jan Zabistran pobednik u Val Gardeni
screenshot-1.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U VAL GARDENI: Marko Odermat slavio na 1.000 spustu
screenshot-2.jpg

Ife Lundberg izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić