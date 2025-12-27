Slušaj vest

Šajb je pobedila sa rezultatom od 1:56,46 minuta.

Drugo mesto zauzela je Švajcarkinja Kamila Rast sa 0,14 sekundi zaostatka, dok je treća bila Šveđanka Sara Hektor sa 0,40 sekundi zaostatka.

Liderka generalnog plasmana je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 598 bodova, ispred Novozelanđanke Alis Robinson sa 484 boda i Rast sa 423 boda.

Prva u plasmanu veleslaloma je Šajb sa 380 bodova, ispred Robinson sa 292 boda i Rast sa 241 bodom.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Zemeringu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSVETSKI KUP U LIVINJU: Švarc pobednik superveleslaloma
profimedia0592662029.jpg
Ostali sportoviDANIJEL HUBER ZAVRŠIO KARIJERU: Ski skokovi su bili moj život...
Danijel Huber
Ostali sportoviSVETSKI KUP U SKI SKOKOVIMA: Peta uzastopna pobeda Domena Prevca
profimedia-0981379950.jpg
Ostali sportoviPOTPUNA SENZACIJA: Jan Zabistran pobednik u Val Gardeni
screenshot-1.jpg

Kameron Pejn izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić