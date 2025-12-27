Slušaj vest

Najpopularnija holandska brzoklizačica Juta Lirdam možda neće učestvovati na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, jer je na kvalifikacionom turniru u svojoj zemlji, koji traje do utorka, pala tokom trke na svojoj omiljenoj distanci od 1.000 metara i ostala bez plasmana.

Lirdam je odlično startovala u toj trci, prolazno vreme na 200 metara je garantovalo rezultat ispod 1,14 minuta, ali je naredna krivina bila kobna za 26-godišnju Holanđanku.

Plasman su automatski ostvarile Femke Kok (1:14,08 minuta) i Suzan Šalting (1:14,81 minuta), a za Lirdam još nije sve izgubljeno jer bi nacionalni Olimpijski savez mogao da je prijavi za Milano, uprkos padu i izostanku automatskog plasmana.

Lirdam je na Instagramu napisala da, iako je očajna, veruje u sebe i u svoje kvalitete, pošto ima solidne šanse da se kvalifikuje u trkama na 500 metara, gde ipak nije tako dobra kao zemljakinja, novopečena svetska rekorderka - Kok.

"Na ovoj stazi u Herenvenu imam 25 rezultat ispod 1:14 minuta na 1.000 metara, a danas sam se tako dobro osećala na ledu da bih verovatno postigla svoje najbolje vreme, znatno bolje od njih dve", rekla je Lirdam kroz suze, nakon trke.

Ona će se zbog ovog pada prvi put u poslednjih nekoliko godina okušati i na stazi od 1.500 metara, ali tu je gotovo bez šansi za olimpijski plasman, pored fenomenalne Džoj Bune i nekoliko takmičarki koje su posvećene toj distanci.

Na prethodnim Zimskim olimpijskim igrama Lirdam je osvojila srebrnu medalju na 1.000 metara, iako je bila na ivici da i tu trku završi padom. Ona se tada "saplela" na ravnom delu staze, što ju je na kraju koštalo zlatne medalje.

