Titulu najuspešnijih sportista za 2025. godinu poneli su atletičarka Angelina Topić i rvač Aleksandar Komarov, dok je za najuspešniji muški tim proglašena reprezentacija Srbije u basketu 3×3. Najuspešniji mladi sportista je džudista Milan Bulaja, dok je prestižno priznanje za najuspešnijeg trenera Srbije po prvi put poneo Vojislav Trajković, selektor rvačke reprezentacije. Titulu najuspešnijeg pojedinca u timskim sportovima osvojio je basketaš Strahinja Stojačić.

Foto: Olimpijski Komitet Srbije

Priznanje "Olimpijsko srce - general Svetomir Đukić" za doprinos olimpizmu i jačanju olimpijskog pokreta ove godine dodeljeno je Žarku Zečeviću. Posebno priznanje Olimpijskog komiteta Srbije za promociju srpskog identiteta i doprinos srpskom sportu u 2025. godini dodeljeno je Nikoli Jokiću.

Titulu najuspešnijeg sportiste Srbije za proteklu godinu poneo je rvač Aleksandar Komarov. Ovo je njegovo prvo priznanje za najuspešnijeg sportistu u izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Trofej je dobio na osnovu osvojene zlatne medalje na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, kao i bronzane sa Evropskog prvenstva u Bratislavi. Trofej mu je uručio generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, Damir Štajner.

- Hvala na ovom priznanju, za mene je to velika čast. U zemlji sporta i velikih sportskih imena, to je veliki ponos za mene. Želim da zahvalim ljudima koji su bili uz mene: mojoj porodici, mom treneru, mom klubu, Rvačkom savezu Srbije, Ministarstvu sporta, Olimpijskom komitetu Srbije i Vladi Srbije za uslove koje su nam pružili, da mi pokažemo svoj maksimum i svoj potencijal - izjavio je najuspešniji sportista Srbije u 2025. godini, Aleksandar Komarov.

Foto: United World Wrestling / Kostadin Andonov / imago sportfotodienst / Profimedia

Na putu ka nagradi za najuspešnijeg sportistu Srbije, Aleksandar Komarov prošao je svašta, a njegovu životnu priču možete pročitati u nastavku teksta.

Aleksandar Komarov, životna priča

Komarov je rođen 1999. godine u Sankt Peterburgu, nekadašnjem Lenjingradu.

Radio je kao stariji instruktor fizičkog treninga i sporta u Severozapadnom okrugu Ruske garde.

Već 2015. godine je postao svetski i evropski šampion u kadetskom uzrastu, a isti učinak je ponovio i godinu dana kasnije.

Naredne dve godine je postao šampion sveta i Evrope u juniorskom uzrastu.

Nisku medalja je nastavio 2019. godine kada je postao šampion Rusije, a potom i bronzani na Evropskom prvenstvu u Rumuniji.

U februaru 2020. godine, na kontinentalnom šampionatu u Rimu, u kategoriji do 87 kg, Komarov je pobedio Turčina Metehana Bašara i osvojio bronzanu medalju Evropskog prvenstva. Bio je dva puta prvak Svetskog prventva do 20. godina i dva puta do 17. godine. Tokom karijere osvojio je četiri puta evropske juniorske titule.

Godine 2021. osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu do 23. godine do 86 kilograma, održanom u Beogradu.

Od 2024. godine predstavlja Srbiju. Dana 13. februara 2024. godine, predstavljajući Srbiju pobedio je Turčina Alija Čengiza u finalu Evropskog prvenstva u Bukureštu.

Zaljubio se u Nevenu i preselio u Kragujevac

Komarov je oženjen Nevenom Vulović, bivšom rvačkom reprezentativkom Srbije, sa kojom živi u Kragujevcu, član je rvačkog kluba Kragujevac.

Aleksandar Komarov, Nevena Komarov Foto: Instagram

Upravo je zbog nje 2023. godine podneo zahtev, a odmah i dobio saglasnost Rvačkog saveza Rusije, da se takmiči za Srbiju.

Te godine, 26. oktobra se venčao sa Nevenom i odlučio da se preseli u Kragujevac.

Sada je postao najbolji sportista Srbije.

Zbog njega nastao haos u Zagrebu

Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.

U finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom sjajni Komarov savladao je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i tako postao šampion sveta.

Posle veličanstvenog trijumfa u finalu, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

To su Hrvati shvatili kao provokaciju, te su zatražili reakciju policije i nadležnih organa.

Jutro nakon finala, na portalu "Jutarnji list" se pojavio tekst u kojem se osudio ovaj gest Aleksandra Komarova:

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Komarov Foto: United World Wrestling / Kostadin Andonov / imago sportfotodienst / Profimedia

- Naime, Srbin je trijumf proslavio podizanjem tri prsta! Usred Zagreba! Čime se neki srpski mediji ponosno diče... Još kada se podrazumeva da je Arenom zasvirala himna Srbije "Bože pravde", titraji oko njihovih srca još su intenzivniji - stoji u jednom pasusu "Jutarnjeg".

Hrvati sada postavljaju pitanje zašto njihova policija nije reagovala na kako oni kažu, provokaciju, s obzirom na to da zakon u Hrvatskoj jasno reguliše prekršaje protiv javnog reda i mira uključujući i određene gestove, poput pokazivanja tri prsta, koji mogu biti sankcionisani u zavisnosti od konteksta i procene nadležnih.

Naime, ukoliko se "proceni da to vređa ili uznemiruje javnost, izaziva nerede ili ometa javni red", u tom slučaju gestikulacija se može smatrati 'gestom ili znakom koji vređa ili ponižava', zavisno od identiteta osobe i načina na koji je znak iskazan", piše u hrvatskom zakonodavstvu.

Takođe, kazna može biti novčana ili proterivanje, ako je reč o stranom državljaninu.

Objašnjenje svega

Kasnije je i sam Aleksandar Komarov za "Jutarnji" objasnio šta se tačno desilo.

- Pre svega, čestitam Hrvatskoj na odličnoj organizaciji Svetskog prvenstva, a takmičarima osvajanje bronzane medalje, što je veliki uspeh. Veoma sam zadovoljan uslovima koje smo imali za vreme Svetskog prvenstva u Zagrebu kao takmičari i zahvaljujući tome smo mogli dati svoj maksimum. Presrećan sam zbog osvojene titule svetskog prvaka, jer se ispunio moj san - rekao je Komarov i potom dodao:

- Što se tiče događaja nakon završetka moje finalne borbe, koji je dobio neželjeni epilog u medijima, želim reći da mi nije bila namera da povredim bilo čije osećaje niti da omalovažim domaćina. Naprotiv, ja sam pokazao prema svojim navijačima tri prsta što simbolizuje tri osvojene medalje za Srbiju do sada. Bio sam evropski prvak, treći na evropskom prvenstvu i sada svetski prvak i zbog te tri medalje sam pokazao tri prsta prema svojim navijačima - dodao je Aleksandar.

Ističe da nije znao da njegov gest u Hrvatskoj može da se protumači kao provokacija.

- Ja nisam ni znao da se to može drugačije protumačiti i da to nekoga vređa i uznemirava, žao mi je zbog toga. U svakom slučaju ja zahvaljujem Hrvatskom rvačkom savezu, jer sam dosta vremena proveo na pripremama u Hrvatskoj i veoma sam dobar s momcima iz hrvatskog tima. Četitam još jednom na odličnoj organizaciji i rezultatu - zaključio je rvač za "Jutarnji list".

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Komarov Foto: Rvački savez Srbije

Štefanek ga branio

Na situaciju sa podignuta tri prsta Komarova posle osvajanje medalje i prašine koja se zbog toga podigla u hrvatskim medijima pričao je i predsednik Stručne komisije RSS i nekadašnji trofejni reprezentativac Davor Štefanek.

- Što se tiče tri prsta i sklanjanja šala, mislim da je to pre svega propust organizatora koji je davao te šalove da se stavljaju na takmičare. Taj šal je prekrio celu trenerku Komarova i grb Srbije i ja lično sam mu rekao to skine, lepo savije i stavi u ruku. Nikakva tu provokacija nije bila ni prema kome. Mi smo slavili, prijatelji smo sa Rvačkim savezom Hrvatske i nema mesta za političke parole njihovih medija. Komarov je došao iz Rusije, ovde se oženio, dobio dete. Odlučio je da rve za Srbiju, dosad su ga svi znali kao ruskog rvača, ali je on hteo da pokaže za koga nastupa, a to je grb Srbije, za koji se bori svim srcem - istakao je Davor Štefanek.

