Dok mnogi sportisti u tridesetim godinama razmišljaju o kraju karijere, srpski kopljaš Vedran Samac razmišlja – o povratku. Posle teške sezone, povreda i rezultata ispod očekivanja, Samac najavljuje novi napad na evropsku scenu i jasan cilj: da zdrav dočeka Evropsko prvenstvo u Birmingemu 2026. godine, a zatim i – Olimpijske igre.

– Kao i većina sportista, nisam zadovoljan 2025. godinom. Povreda, loš kontinuitet i generalna situacija učinili su svoje. Ali nisam odustao – kaže Samac.

Koleno ga usporilo, ali ne i zaustavilo

Poslednjih godinu i po dana borio se sa povredom spoljašnjeg dela kolena, koja mu je poremetila planove i promenila način rada.

– Ta povreda mi je promenila tok karijere u ovom periodu. Naučila me je da još više slušam telo. Danas ne treniram „na silu“, već pametno – objašnjava.

Upravo iskustvo, koje u bacanju koplja igra ključnu ulogu, pomoglo mu je da ostane konkurentan.

– Koplje nije disciplina za brzopletost. Moraš da znaš kada da guraš, a kada da staneš. To se uči godinama.

Rekord koji niko nema

Samac iza sebe ima karijeru kakvom se malo ko može pohvaliti. Četrnaest puta bio je prvak države, što niko pre njega nije ostvario, a predstojeće takmičenje biće mu četvrto Evropsko prvenstvo na otvorenom.

Najbliži velikom rezultatu bio je u Berlinu, gde mu je za finale falilo manje od jednog metra.

– Oko 80 centimetara. Malo u ciframa, ali ogromno u sportu. To su trenuci koji te progone, ali i teraju dalje – priznaje.

Koplje nije „obična“ bacačka disciplina

Iako se formalno vodi kao bacačka disciplina, bacanje koplja zahteva daleko više od snage.

– To je kombinacija brzine, eksplozivnosti, skočnosti, gimnastike i tehnike. Trening je bliži desetoboju nego bacanju kugle ili diska – objašnjava Samac.

Treninge prilagođava iz dana u dan, u dogovoru sa dugogodišnjim trenerom Feđom Kamasijem, sa kojim sarađuje od 2015. godine.

– On mi je prvo prijatelj, pa trener. Zajedno smo prošli i dobre i loše faze.

Ishrana, forma i novi početak

Jedna od ključnih promena bila je i ishrana, što se brzo odrazilo na formu.

– Skinuo sam višak kilograma, bolje spavam, treninzi se lakše podnose. Kada je telo u balansu, sve ide lakše – kaže Samac.

Ne želi da najavljuje daljine, ali veruje u povratak.

– Najmanje što očekujem je povratak na stare standarde. Sve ostalo zavisi od zdravlja.

Olimpijski san još traje

Konačni cilj je jasan – Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

– Imaću tada 38 godina, ali godine danas nisu prepreka. Videli smo da se vrhunski rezultati mogu praviti i kasnije, ako si zdrav i pametno tempiraš formu.

Posle svega što je prošao, Vedran Samac ne juri senzaciju – već još jednu priliku. A u sportu, često je upravo to najopasnija kombinacija.

Vedran Samac je srpski atletičar i bacač koplja, rođen 22. januara 1990. godine u Sremskoj Mitrovici. Jedan je od najuspešnijih i najdugovečnijih srpskih kopljaša.

U karijeri je 14 puta bio prvak Srbije, što je rekord u domaćoj atletici, a nastupao je na više velikih međunarodnih takmičenja, uključujući četiri Evropska prvenstva na otvorenom. Najbliži finalu bio je na EP u Berlinu, gde mu je plasman među osam najboljih izmakao za manje od jednog metra.

Poznat je po tome što je jedini srpski bacač koplja koji je bacio preko 80 metara van Srbije, na velikim međunarodnim takmičenjima. Dugogodišnji je reprezentativac Srbije, a trenira pod vođstvom Feđe Kamasi.

Uprkos povredama koje su mu obeležile deo karijere, i dalje je aktivan, sa ciljem nastupa na Evropskom prvenstvu 2026. godine i ambicijom da se domogne Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028.

