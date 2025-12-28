Slušaj vest

Na današnji dan, 28. decembra 2010. godine preminula je legendarna makedonska plivačica Atina Bojadži, poznata kao "Ohridski delfin".

Atina je ostala upamćena kao prva žena sa Balkana koja je uspela da prepliva kanal Lamanš.

1/9 Vidi galeriju Legenda makedonskog plivanja Foto: Screenshot

Rođena je 1944. u kući na samoj obali Ohridskog jezera. Već sa 11 godina oborila je sve makedonske rekorde u plivanju na kratkim stazama u slobodnom i delfin stilu. Oca nije imala, majka joj je bila paralizovana i nije blagonaklono gledala na ćerkinu strast. Jedinu podršku Atini pružali su brat Diki i suprug Mićo Vidaković, za koga se udala u 19. godini.

On je bio uz nju i godinu dana ranije, kad je postala najmlađi pobednik u istoriji Ohridskog maratona, na stazi dugoj 35 kilometara, i kad ju je prvi put obasjala slava. Iste godine osvojila je prvo mesto na stazi Kapri-Napoli i tako objedinila titule svetskog prvaka u slatkim i slanima vodama.

Orden za hrabrost

Te godine ova krhka mlada žena ostvarila je još jedan podvig - isplivala je stazu Bejrut-Said, dugu 48 kilometara. Sa starta, tačno u ponoć, pošlo je četrdesetak takmičara, među njima samo nekoliko žena. Zbog visokih talasa Atina je dobila morsku bolesti i povraćala. Izgubila je iz vida pratnju u čamcima i zalutala u nepreglednom moru.

"Usta su joj bila otečena od slane vode. Oči zapaljene jer su joj naočari propuštale vodu. Kostim joj je sekao ruke i noge..." zabeležili su novinari u svojim izveštajima.

Stigla je na cilj posle sedamnaest sati, jedino ona i još trojica muškaraca. Ostali su odustali.

Predsednik Libana dodelio je Atini Orden za hrabrost, a zbog opasnosti taj maraton više nikada nije bio održan.

Lamanš

U leto 1969. godine odlučila je da prepliva Lamanš. U julu je otputovala u Englesku s malim timom koji su činili njen muž, lekar i jedan novinar koji je trebalo da sve opiše. Tu je bio i jedan kapetan, zadužen da je prati, čovek zadužen da nadgleda regularnost poduhvata, i Norman Trast, plivač čija je dužnost bila da povremeno Atini pravi društvo u vodi.

Atina je mesec dana čekala povoljne vremenske prilike. Mužu je istekao odmor i morao je da se vrati na posao. Redakcija je povukla novinara. Samo je lekar ostao uz nju.

Atina Bojadži Foto: Screenshot

Povlačenje

Zaplivala je s francuske strane na mestu gde je Lamanš širok 34 kilometra 9. avgusta. Bilo je jutro, petnaest do sedam. More mirno. Sedam sati je ravnomernim pokretima sekla talase, a onda je nastupila prva kriza. Norman Trasti je skočio iz čamca i plivao uz nju neko vreme, a onda je upala u jaku struju. Izgledalo je da se ne pomera ni metar. Zatim su se digli talasi, što ju je dodatno usporilo. Plakala je i plivala. U vodi čija je temperatura bila 14 stepeni provela je 13 sati i 20 minuta pre nego što je isplivala na englesku obalu. Onog trenutka kad je stala na suvo, onesvestila se. Šest godina kasnije, ovaj veliki uspeh ovekovečen je filmom Aleksandra Đurčinova "Ispravi se, Delfina", u kojem je Atinu glumila Neda Arnerić.

Atina Bojadži Foto: Screenshot

Poslednji maraton Atina Bojadži isplivala je s povređenom rukom u Nilu 1971, a onda se posvetila porodici. S diplomom Više pedagoške škole zaposlila se kao vaspitačica u dečjem vrtiću.

Kasnije je bila trener najpre u Crvenoj zvezdi, a potom u sportskom centru u Los Anđelesu. Bila je selektor plivačke reprezentacije BiH. Polovinom devedesetih vratila se u Makedoniju, gde je živela povučeno i krajnje skromno.