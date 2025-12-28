Slušaj vest

Češki MMA borac Karlos Vemola centralna je tema medija u toj zemlji.

On je uhapšen 24. decembra zbog sumnje na trgovinu drogom, a posle hapšenja poslao je brutalnu poruku.

- Uopšte ne razumem zašto me optužuju u slučaju starom pet godina, o kome ne znam ništa, a koji je već rešen - rekao je iz pritvora Karlos Vemola, pa dodao:

- Moj advokat i ja ćemo se boriti protiv gonjenja i pritvora i čvrsto verujem da će sve biti razjašnjeno i da ću uskoro biti kod kuće sa decom i Lelom.

Vemola je oženjen bivšom slovačkom manekenkom Lenkom Lelom Četerovom, a njegovo hapšenje pomno prate i mediji u Slovačkoj. Suprotno Vemolinom optimizmu, češki mediji izveštavaju o detaljima iz istrage koji ne slute na dobro za penzionisanu sportsku zvezdu.

- Razlog za pretres Vemoline vile bila je sumnja da tamo skladišti veliku količinu kokaina. Nacionalni centar za kontrolu droga radi sa verzijom da je Vemola, zajedno sa biznismenom Antoninom Bekom, umešan u uvoz ove droge iz Velike Britanije u Češku. Trebalo je da pomognu u transportu dvadeset kilograma kokaina iz Velike Britanije u Češku. Jedna osoba je već bila osuđivana za ovo krivično delo u prošlosti, ali je istraga nastavljena - piše dnevnik Mlada fronta DNES.

Poslovanje sa nekretninama

U češkim medijima se raspravlja i o Vemolinim kupovinama nekretnina u okolini Praga, što navodi na zaključak da češki istražitelji sumnjaju da je novac dobijen od šverca droge uložen u zemljište i stanove.

- Vemola ne krije svoj luksuzni način života, ali je takođe želeo da dugoročno investira novac koji je zaradio boreći se u ringu. Pre dva meseca se hvalio kupovinom nekretnina u podkastu "Realitní bubliny". Uglavnom je kupovao stanove - navodi portal TN.cz.

Tom prilikom, Vemola se hvalio da je kupio 21 stan, uključujući i višestambenu zgradu u praškom naselju Prosek.

- Kupio sam je za 27 miliona kruna. Ima osam stanova i dve nestambene jedinice - otkrio je Vemola, upozoravajući da stanove kupuje na kredit i da neki od njih još nisu ni izgrađeni.

Dodao je da se oko kupovina konsultuje sa savetnikom Marekom Svatom. Procenjuje se da Vemolina imovina u nekretninama iznosi nekoliko desetina miliona kruna, odnosno nekoliko miliona evra.

Već dramatične okolnosti pod kojima policija istražuje penzionisanu češku sportsku zvezdu dodatno opterećuju Vemolino zdravlje. Naime, advokat osumnjičenog Vlastimil Rampula žalio se medijima da bi njegov klijent mogao da se sruši zbog bolova u vilici. Ovo potvrđuju informacije u češkim medijima da je Vemola na Badnje veče napustio svoju vilu u Mečenicama kako bi operisao vilicu, ali ga je, dok je vozio ka odredištu, presreo i zaustavio policijski kombi, iz kojeg su iskočili pripadnici specijalne policije i uhapsili ga.

- Klijent i dalje ima bolove u vilici, pa ćemo sada videti kako će se Češka zatvorska služba nositi s tim. Bez obzira na to da li će se podvrgnuti operaciji ili ne, postoji realna opasnost od kolapsa - izjavio je Rampula.

Sporni pretres

Vemolin advokat je otkrio da tokom pretresa vile njegovog klijenta ništa nije pronađeno.

- Ne znamo koja je bila svrha pretresa kuće u utorak, tokom kojeg apsolutno ništa nije pronađeno. Nikakva droga ili bilo šta vezano za aktivnosti povezane sa drogom. Čak ni anabolici, novac, ništa slično. To je samo izazvalo ogromno interesovanje medija i mnogo spekulacija. Ovo može uništiti klijenta profesionalno i lično - požalio se Rampula.

Zbog Vemolinog trenutnog zdravstvenog stanja i solidarnosti unutar zajednice borilačkih veština, pritvorena češka sportska zvezda dobija izraze podrške od sadašnjih i bivših MMA boraca.

- Samo želim da kažem da je Karlos moj prijatelj i sparing-partner i da ću biti uz njega. Šta god da uradi, on će i dalje biti moj prijatelj i sve će ispasti kako treba - rekao je MMA borac Mahmud Muradov.

Kolega sportista Mihal Martinek izrazio je uverenje da će se sve nekako objasniti i dodao da, poznajući Karlosa, ne može da ga zamisli da bilo gde prodaje drogu.

Prema pisanju portala Blesk.cz, Vemola će sigurno provesti Novu godinu u pritvoru. S druge strane, prema nepotvrđenim informacijama, jedan od trojice osumnjičenih u ovoj istrazi već je pušten da se brani sa slobode. Pored Vemole, navodno je osumnjičen i biznismen Antonin Bek, dok je identitet trećeg osumnjičenog nepoznat.

Kurir sport / Jutarnji.hr

