Glavni akter večeri bio je Miloš Stojanović, poznatiji kao Tigar, koji je nokautom u trećoj rundi savladao Mirnesa Denadića iz Bosne i Hercegovine i još jednom potvrdio da se nalazi u najboljoj formi karijere.

Od samog početka meča Stojanović je nametnuo visok ritam, kontrolisao distancu i preciznim udarcima držao rivala pod stalnim pritiskom. Denadić je pokušavao da odgovori i produži borbu, ali je bilo jasno da Tigar diktira tempo. Presudan trenutak dogodio se u trećoj rundi, kada je snažna kombinacija poslala Denadića na pod i sudija je bio primoran da prekine meč.

Miloš Stojanović Tigar

Ovom pobedom Stojanović je upisao treći nokaut u 2025. godini, čime je dodatno učvrstio reputaciju boksera koji ne ostavlja dilemu kada je u ringu. U profesionalnoj karijeri sada ima devet pobeda, od kojih je čak sedam ostvareno nokautom, što dovoljno govori o njegovom stilu – direktno, beskompromisno i bez kalkulacija.

Nakon meča, Tigar nije krio emocije i istakao da se iza svakog uspeha krije ozbiljan i asketski način života:

– Živim spartanski, treniram svaki dan. Ne jedem kolače, ne pijem gazirane sokove, pijem samo vodu i zdrave ceđene sokove. Smatram da sportista koji želi da uspe mora sve da okombinuje – ishranu, trening, zdrav život, jaku disciplinu i, naravno, veru. Vera u Boga je broj jedan – poručio je Stojanović.

On je dodao da sve uspehe pripisuje veri i zahvalnosti:

– Zahvalio bih se Bogu na svemu što mi je dao u životu, na ovoj godini od januara do decembra. Hvala Bogu za zdravlje i uspehe u boksu. To je sve od Boga. Slava Bogu i hvala na svemu – zaključio je Tigar.

Pobedom u Bečeju, Miloš Stojanović je jasno stavio do znanja da je spreman za nove izazove i da se njegovo ime s razlogom sve češće izgovara među ozbiljnim imenima regionalnog profesionalnog boksa.

