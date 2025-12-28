Slušaj vest

Slovenački ski skakač Domen Prevc osvojio je večeras prvo mesto u kvalifikacijama na takmičenju u nemačkom Oberstdorfu, čime je započela 74. Novogodišnja turneja Četiri skakaonice.

Foto: Profimedia

Prevc (26), vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa, slavio je skokom od 139,5 metara, sa ubedljivih 150,9 poena.

Drugo mesto pripalo je domaćem takmičaru Filipu Rajmundu, koji je sa skokom od 132,5 metara osvojio 140,2 poena, dok je treće mesto zauzeo prošlogodišnji pobednik Novogodišnje turneje Austrijanac Danijel Čofenig sa skokom od 131,5 metara (139,6 poena).

Finalno takmičenje u Oberstdorfu na programu je sutra od 16.30.