Slušaj vest

Ridik Bouvi je postao profesionalac 1989. i ubrzo je osvojio titulu dvostrukog svetskog šampiona u teškoj kategoriji.

Godine 1992. postao je ujedinjeni šampion teške kategorije osvajanjem WBA, WBC i IBF titula pobedivši tada neporaženog bivšeg šampiona u kruzer kategoriji, Evandera Holifilda. Te godine, magazin The Ring i Udruženje američkih sportskih novinara proglasili su ga borcem godine.

1/4 Vidi galeriju Ridik Bouvi Foto: Carlos SCHIEBECK / AFP / Profimedia, RONALD WITTEK / AFP / Profimedia, Michele Eve Sandberg/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bouvi je kasnije protestovao i odustao od WBC titule, odbijajući da brani titulu protiv Lenoksa Luisa, što je ostavilo fragmentiranu titulu do 1999. godine. U revanšu sa Holifildom 1993. godine, Bouvi je izgubio WBA i IBF titule – što je bio njegov jedini profesionalni poraz.

Godine 1995. Bowe je ponovo osvojio deo svetskog šampionata pobedom nad Herbiejem Hideom za WBO titulu, postajući prvi bokser u istoriji koji je osvojio titule sve četiri velike bokserske organizacije (WBA, WBC, IBF, WBO). Kasnije te godine, napustio je WBO titulu kako bi se treći put borio protiv Holifilda i pobedio ga nokautom, postavši prvi bokser koji je Holyifilda pobedio na taj način.

Bouvi se povukao, sa kratkim vraćanjem boksu 2004. i 2008. godine.

Godine 2010. magazin Boxing Scene ga je rangirao kao 21. najvećeg teškaša svih vremena, a 2015. godine je uveden u Međunarodnu boksersku Kuću slavnih. Do 2025. godine ostaje poslednji američki neosporni svetski šampion u teškoj kategoriji.

Brat mu je umro od side, sestra ubijena Bouvi je rođen u Bruklinu, kao dvanaesto od trinaestoro dece Doroti Bouvi. Njegov brat Henri preminuo je od AIDS-a, a sestra Brenda je ubijena tokom pokušaja pljačke.

Bouvi je išao u istu šestu klasu osnovne škole kao Majk Tajson, ali kaže da ga tada nije dobro poznavao - Olimpijske kvalifikacije i Igre 1988.

Bouvi je imao teške povrede ruku i članaka pre Olimpijskih kvalifikacija 1988., ali je uspeo da pobedi protiv Roberta Saltersa u napetim borbama za kvalifikaciju.

Na Olimpijadi u Seulu 1988., osvojio je srebrnu medalju, pobedivši sovjetskog boksera Alekseja Mirošičenka u polufinalu, ali izgubio od budućeg šampiona Lenoksa Luisa u finalu, u kontroverznom meču.

Prvi rundu je dominirao, ali su mu sudije oduzele poene zbog navodnih udaraca glavom, što su komentatori kritikovali. Druga runda završila je zaustavljanjem borbe, iako je Bouvi izgledao sposoban da nastavi.

Humanitarni angažman

Neposredno nakon osvajanja svoje prve titule protiv Evandera Holifilda, Bouvi je na televiziji video vest o milion dolara vrednim lekovima namenjenim somalijskim izbeglicama i siročadi, koji nisu mogli biti transportovani zbog nedostatka sredstava za avion. Odmah preko svojih predstavnika kontaktirao AmeriCares, nevladinu organizaciju koja je vodila akciju, i obećao 100.000 dolara potrebnih za transport – uz uslov da on sam putuje u zemlju i lično nadgleda isporuku lekova krajnjim primaocima.

Tokom boravka u Somaliji, posetio je američke marince i sirotište na granici sa Kenijom, u pratnji članova svog menadžment tima, uključujući menadžera Roka Njumana i direktorku međunarodnih prodaja Aleksis Deni.

Oteo suprugu i decu pa završio u zatvoru

Sportista je osuđen zbog otmice svoje supruge Džudi i njihove dece u februaru 1998. godine. Verujući da će time obnoviti brak, Bouvi je otišao do njene kuće i preteći nožem, lisicama, selotejpom i biber sprejom, prisilio je suprugu i decu da uđu u vozilo i krenuo ka svom domu u Fort Vašingtonu. Tokom otmice, Bouvi je ubo suprugu u grudi. Policija ga je uhapsila u Virdžiniji i oslobodila porodicu.

Bouvi je pristao na nagodbu, priznajući krivicu za „međudržavno porodično nasilje“, sa kaznom od 18 do 24 meseca zatvora. Ipak, sudija ga je 29. februara 2000. godine osudio na samo 30 dana, pozivajući se na tvrdnju odbrane o oštećenju mozga. Kasnije je ova presuda poništena, a Bouvi je ukupno služio 17 meseci u federalnom zatvoru.

BONUS VIDEO: