Liston je važio za neprikosnovenog gospodara ringa, dok su Alija tada smatrali potpunim autsajderom.

Tada je počela surova dominacija Alija bokserskom scenom. Već naredne godine, u revanšu protiv Linstona, legendarni bokser došao je do pobede nokautom u prvoj rundi.

Bio je to jedan od najkotroverznijih nokauta u istoriji boksa. Mnogi su javno govorili da je borba nameštena. Retko ko je mogao da veruje da je Ali kratkim udarcem desne ruke mogao da nokautira šampiona kao što je Soni.

Kada je Liston pao, Ali se nije povukao već je trčkarao oko oborenog protivnika i prozivao ga. Sudija nije ni brojao Listonu, već pokušao da otera Alija u neutralni ugao, a posle je samo presudio da je meč završen

Nekoliko godina posle meča Liston je priznao jednom američkom novinaru da nije ni bio udaren kada je pao na tom meču, ali da nije hteo da ustane jer je je, kako je rekao "Ali bio lud", a plašio se i muslimana koji su u to vreme jačali u Americi.

Muhamed Ali, ikona, jedan od najvećih sportista svih vremena, mada se o njemu ne može govoriti samo u sportskim okvirima - definitivno najkotroverznija ličnost u istoriji sporta.

Ali je rođen 17. januara 1942. godine u američkom gradu Luisvilu, kao Kasijus Klej, a ime Muhamed Ali promenio je nakon primanja islama 1964. godine.

Legendarni bokser će ostati upamćen kao verovatno najbolji svih vremena, a uspon je počeo osvajanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1960. godine u Rimu.

Četiri godine kasnije prvi put je postao prvak sveta u teškoj kategoriji, pobedivši Sonija Listona sa samo 22 godine, u šest rundi, tehničkim nokautom.

Legendarne borbe sa Frejzerom

Svakako će najviše ostati upamćeni njegovi legendarni mečevi protiv Džoa Frejzera iz 1971. i 1975. godine i Džordža Formana 1974. godine, koji u istoriji ostaju zapisani kao bokserski klasici.

Titulu je izgubio 1978. godine od Leona Spinksa, ali je iste godine i vratio u svoje vlasništvo.

Muhamed Ali je prvi bokser koji je tri puta bio prvak svijeta (1964-1967, 1974-1978, 1978-1979).

Penzionisao se 1981. godine, pobijedivši na 56 mečeva (37 nokauta) od 61 meča, a nosio je nadimak "Najveći".

Izjavama je često znao da uzburka javnost, a i zbog postupaka je konstantno bio u žiži javnosti tokom blistave karijere.

Muhamedu Aliju je 1984. godine dijagnostikovana Parkinsonova bolest. Borac, kakav je bio, ni tada se nije predavao. Tokom decenija borbe s opakom bolešću i gubitkom moći govora, savladao je komunikaciju rukama, prstima, gestikulacijom licem... Bliski njemu kažu da je takav vid komunikacije doveo gotovo do savršenstva.

Jedan od najvećih sportista 20. veka preminuo je u 74. godini. Nekadašnji višestruki svetski šampion umro je u bolnici u Feniksu, u američkoj saveznoj državi Arizona, u koju je primljen u zbog respiratornih problema usled Parkinsovnove bolesti od koje je bolovao.

Divio se Mati Parlovu

Muhamed Ali je 1978,. godine u jednom intervjuu izjavio da se divi jugoslovenskom bokseru Mati Parlovu i da bi voleo da karijeru završi upravo protiv njega.

Mate Parlov je bio ikona jugoslovenskog sporta krajem 70-tih godina. Početkom 1978. godine, tačnije 7. januara u Milanu je nokautirao Argentinca Miguela Angela Kuelja i osvojio titulu svetskog šampiona u poluteškoj kategoriji u WBC.