U godini u kojoj Sportsko društvo Crvena zvezda obeležava 80 godina postojanja, atletski klub je ponosan što ovom jubileju doprinosi organizacijom tradicionalnog novogodišnjeg mitinga, koji je još jednom potvrdio status jednog od prepoznatljivih sportskih događaja u Srbiji.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija sa novogodišnjeg mitinga Foto: Atletski klub Crvena zvezda

Predsednica Atletskog kluba Crvena zvezda Dijana Vukomanović pozdravila je sve prisutne i otvorila ovogodišnje takmičenje. U svom obraćanju, istakla je značaj mitinga za klub i atletiku.

„Izuzetno sam radosna što ste danas sa nama u ovolikom broju. Imamo rekordan broj prijavljenih takmičara, čak 1.600. Svi naši treneri i kapaciteti su danas tu i svim srcem smo na atletskoj stazi, kako bi posetioci uživali u pogledu, a takmičari ostvarili što bolji rezultat. Takođe, naš miting ima i menorijalni karakter. Danas se sećamo Ismaila Mačeva, Nevena Ranića i Aleksandra Obradovića Bambija, takmičari će trčati u njihovu čast i nikada ih nećemo zaboraviti,” rekla je Vukomanović.

Atletski klub Crvena zvezda Izvor: Crvena Zvezda

Potpredsednik kluba i reprezentativac Srbije, Strahinja Jovančević, naglasio je razvojnu ambiciju mitinga i istakao da događaj ima potencijal da raste iz godine u godinu, kao i da želimo da unapredimo miting organizaciono i takmičarski, da privučemo još ozbiljnije zvezde atletike i da našim sportistima pružimo uslove i motivaciju koji prate vrhunske rezultate.

Poseban pečat ovogodišnjem izdanju dala je Ivana Španović, koja je nastupila u svojoj novoj disciplini – troskoku, ostvarivši rezultat 13.70 metara što je izazvalo veliku pažnju publike i medija.

Novogodišnji miting tradicionalno ima i memorijalni karakter, kroz trke koje čuvaju sećanje na ljude koji su obeležili istoriju kluba i srpske atletike:

400m (seniori) – memorijalna trka „Ismail Mačev“

60m prepone (mlađe juniorke) – memorijalna trka „Aleksandar Obradović – Bambi“

60m (seniorke) – memorijalna trka „Neven Ranić“



U duhu sporta i zajedništva, miting je i ove godine imao i humanitarnu dimenziju kroz akciju prikupljanja paketića za ugroženu decu, uz podršku publike, sportista i kluba.

U partnerstvu sa kompanijom Huawei, za najbrže u trkačkim disciplinama obezbeđene su vredne nagrade – Huawei Watch GT6 Pro satovi, koji su dodeljeni osvajačima zlatnih medalja u seniorskoj konkurenciji u trkama na 60, 400, 800 i 1000 metara, kao simbol vrhunskih performansi, preciznosti i istrajnosti.

Novogodišnji miting Crvene zvezde i ove godine je pokazao značaj atletike, a klub najavljuje da će naredna izdanja biti dodatno unapređena u skladu sa ambicijama i tradicijom crveno-belih.