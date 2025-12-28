Evropsko prvenstvo u vaterpolu na programu je od 10. do 25. januara u Beogradu
PRIPREME ZA EP
HELENI POTOPILI DELFINE: Vaterpolisti Srbije poraženi od Grčke u pripremnoj utakmici pred EP
Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je večeras u Atini od selekcije Grčke sa 6:13 (1:2, 2:1, 1:5, 2:5), u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo.
Vaterpolisti Srbije na OI u Parizu Foto: Dado Đilas
U selekciji Srbije po pogodak je upisalo šest igrača, uključujući Dušana Mandića, Radomira Drašovića, Đorđa Lazića, Luku Gladovića i Viktora Rašovića.
Najbolji učinak u reprezentaciji Grčke imali su Stilijanos Argiropulos i Konstantinos Genidunjas sa po četiri pogotka.
Vaterpolisti Srbije se sutra vraćaju u Beograd, odakle 1. januara odlaze na završne pripreme u Trebinje.
Evropsko prvenstvo u vaterpolu na programu je od 10. do 25. januara u Beogradu.
