Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je večeras u Atini od selekcije Grčke sa 6:13 (1:2, 2:1, 1:5, 2:5), u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo.

1/11 Vidi galeriju Vaterpolisti Srbije na OI u Parizu Foto: Dado Đilas

U selekciji Srbije po pogodak je upisalo šest igrača, uključujući Dušana Mandića, Radomira Drašovića, Đorđa Lazića, Luku Gladovića i Viktora Rašovića.

Najbolji učinak u reprezentaciji Grčke imali su Stilijanos Argiropulos i Konstantinos Genidunjas sa po četiri pogotka.

Vaterpolisti Srbije se sutra vraćaju u Beograd, odakle 1. januara odlaze na završne pripreme u Trebinje.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu na programu je od 10. do 25. januara u Beogradu.