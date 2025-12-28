Slušaj vest

Američka skijašica Mikaela Šifrin pobedila je večeras u slalomskoj trci Svetskog kupa u austrijskom Zemeringu.

Šifrin je tako nastavila maksimalan učinak ove sezone u slalomu, zabeleživši i petu pobedu. Ona je nakon prve vožnje bila četvrta, ali je u finalu bila najbrža i slavila rezultatom 1:48,82 minuta.

Drugo mesto pripalo je vodećoj nakon prve vožnje - Švajcarkinj Kamili Rast, koja je za Šifrin zaostala 0,09 sekundi, dok je treće mesto zauzela predstavnica Albanije Lara Kolturi sa 0,57 sekundi zaostatka za pobednicom.

Šifrin sa maksimalnih 500 bodova vodi u generalnom plasmanu slaloma, druga je Kolturi sa 280 bodova, a treće mesto zauzima Rast sa 262 boda.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Šifrin vodi sa 698 bodova, Rast na drugoj poziciji ima 503 boda, dok je treća Novozelanđanka Alis Robinson sa 484 boda.

Skijašice sezonu nastavljaju 3. januara, kada je u Kranjskoj Gori na programu veleslalom.