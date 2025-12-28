HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Opšta tuča u sportskoj hali u Novom Pazaru, navijači uleteli u ring - policija morala da reaguje! (VIDEO)
Ozbiljan incident obeležio je bokserski turnir "Emir Hadžimujović" u Novom Pazaru - u sportskoj hali Doguš, nakon čega je došlo do prekida takmičenja.
Prema informacijama sa lica mesta, tuča je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku kada je bokser koji je pobedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo da slavi poedu u ringu.
To je izazvalo burne reakcije dela publike, nakon čega su pojedini gledaoci uleteli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povredama, niti potvrde da li je neko zatražio lekarsku pomoć. Prema nezvaničnim saznanjima, policija je intervenisala kako bi uspostavila red i sprečila dalje incidente, dok se očekuje i zvanično saopštenje organizatora turnira.
