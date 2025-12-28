Slušaj vest

Ozbiljan incident obeležio je bokserski turnir "Emir Hadžimujović" u Novom Pazaru - u sportskoj hali Doguš, nakon čega je došlo do prekida takmičenja.

Prema informacijama sa lica mesta, tuča je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku kada je bokser koji je pobedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo da slavi poedu u ringu.

Tuča u hali u Novom Pazaru Izvor: sandzakdanas.rs

To je izazvalo burne reakcije dela publike, nakon čega su pojedini gledaoci uleteli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povredama, niti potvrde da li je neko zatražio lekarsku pomoć. Prema nezvaničnim saznanjima, policija je intervenisala kako bi uspostavila red i sprečila dalje incidente, dok se očekuje i zvanično saopštenje organizatora turnira.

BONUS VIDEO: