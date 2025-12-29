PLIVAČKI SAVEZ NAGRADIO NAJBOLJE: Martina Bukvić i Andrej Barna najbolji u 2025! Stjepanoviću nagrada za doprinos srpskom plivanju
Andrej Barna i Martina Bukvić proglašeni su za najbolje plivače u Srbiji za 2025. godinu u izboru Plivačkog saveza Srbije.
Barna je bio šesti u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u trci na 50 metara slobodnim stilom, dok je Bukvić zauzela četvrto mesto na Evropskom prvenstvu do 23. godine.
Ministar sporta Zoran Gajić je u obraćanju poželeo plivačicama i plivačima da u budućnosti ostvare još bolje rezultate.
On je poručio da Vlada Srbije i Ministarstvo sporta prepoznaju prave sportske grane i Saveze, koji u smislu promocije imaju pozitivan uticaj na omladinu.
– Mi u ministarstvu prepoznajemo kvalitet, nisu to samo medalje, već to predstavlja sistem takmičenja, kao i kategorije. Ja vam želim što više medalja, da zaokružite taj kvalitet koji imate, a spadate u jedan od najboljih Saveza koji reprezentuju našu zemlju. Podigli smo nagrade za osvajače medalja, sportiste i trenere očekuju velike nagrade – rekao je Gajić.
Predsednik Plivačkog saveza Srbije Dragan Jocić je istakao da je 2025. godina bila uspešna.
– Imali smo u 2025. Andreju Barnu kao šestog na prvenstvu sveta, osvojili smo dve medalje na juniorskom prvenstvu Evrope. Uspešna godina je za nama, ali sledeće nas čekaju novi veliki izazovi, za sve nas – naveo je Jocić.
Kapiten plivačke reprezentacije Srbije Velimir Stjepanović dobio je nagradu za doprinos srpskom plivanju.