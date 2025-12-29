Slušaj vest

Andrej Barna i Martina Bukvić proglašeni su za najbolje plivače u Srbiji za 2025. godinu u izboru Plivačkog saveza Srbije.

Barna je bio šesti u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u trci na 50 metara slobodnim stilom, dok je Bukvić zauzela četvrto mesto na Evropskom prvenstvu do 23. godine.

Ministar sporta Zoran Gajić je u obraćanju poželeo plivačicama i plivačima da u budućnosti ostvare još bolje rezultate.

Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Srbije Izvor: Kurir

On je poručio da Vlada Srbije i Ministarstvo sporta prepoznaju prave sportske grane i Saveze, koji u smislu promocije imaju pozitivan uticaj na omladinu.

– Mi u ministarstvu prepoznajemo kvalitet, nisu to samo medalje, već to predstavlja sistem takmičenja, kao i kategorije. Ja vam želim što više medalja, da zaokružite taj kvalitet koji imate, a spadate u jedan od najboljih Saveza koji reprezentuju našu zemlju. Podigli smo nagrade za osvajače medalja, sportiste i trenere očekuju velike nagrade – rekao je Gajić.

Velimir Stjepanović, plivač i kapiten reprezentacije Izvor: Kurir

Predsednik Plivačkog saveza Srbije Dragan Jocić je istakao da je 2025. godina bila uspešna.

– Imali smo u 2025. Andreju Barnu kao šestog na prvenstvu sveta, osvojili smo dve medalje na juniorskom prvenstvu Evrope. Uspešna godina je za nama, ali sledeće nas čekaju novi veliki izazovi, za sve nas – naveo je Jocić.

Dragan Jocić, predsednik Plivačkog saveza Srbije Izvor: Kurir

Kapiten plivačke reprezentacije Srbije Velimir Stjepanović dobio je nagradu za doprinos srpskom plivanju.