Jedan od najboljih i najpopularnijih sportista svih vremena je 29.12.2013. doživeo povrede glave na francuskim Alpima. Zimski odmor pretvorio se u katastrofu koja je obeležila život porodice Šumaher.

Mihael je skijao na neuređenom delu planine i tom prilikom je pao i udario glavom u kamen. Kaciga je pukla na pola, ali mu je spasila život, nakon čega je helikopterom prebačen u bolnicu.

U javnost su stizale razne informacije o njegovom stanju, ali porodica je od prvog dana insistirala na strogoj privatnosti, pa ni danas mnoge stvari nisu poznate.

U početku je javnost obaveštavala Sabine Kem, a onda je njegov advokat Feliks Dam na ročištu za tužbu protiv nemačkog magazina "Bunte" izjavio da Mihael Šumaher ne može ni da hoda, ni da stoji.

U nedostatku zvaničnih informacija, sve ove godine bile su krcate spekulacijama, lažnim vestima i neproverenim "insajderskim" informacijama neimenovanih prijatelja ili bivših saradnika.

Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3597 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Od toga da je prikovan za krevet i da se hrani na cevčicu, do toga da sedi u kolicima, ima slabo pamćenje i sa setom dane provodi gledajući kroz prozor. Jedan takav izvor otkrio je da Mihaelova žena Korina i deca Đina-Mari i Mik nisu prestali da se nadaju "medicinskom čudu".

Šest godina nakon nesreće, reči priznatog neurohirura Nikola Aćerija, nisu bile ohrabrujuće. On je tvrdio da Šumaher nikako ne može da bude u dobrom stanju.

- Prošlo je šest godina, morate shvatiti da on ne može da bude isti kao pre. Svi delovi njegovog tela su sigurno oštećeni, a sve kao posledica oštećenja mozga nastalih prilikom pada - rekao je Aćeri.

Neurohirurg je izneo i jezivu tvrdnju da Šumaher ne bi bio među živima da nije bogat.

- Pacijenti koji nisu tako finansijski moćni, do sada bi sigurno preminuli. Njegovo stanje zahteva 24 sata nege, pa iako ima ceo tim fizioterapeuta oko sebe, nemoguće je izbeći komplikacije, kao što su atrofija mišića, osteoporoza, pa i poremećaj u radu organa - otkrio je tada Aćeri.

Prikovan za krevet

Čuveni italijanski biznismen Flavio Briatore, koji je u stalnom kontaktu sa Korinom Šumaher, pre par meseci otkrio je nove potresne detalje o zdravstvenom stanju legendarnog vozača.

Briatore, koji je u odličnim odnosima sa porodicom Šumaher još iz perioda kada je bio vlasnik Benetona (u kom je slavni vozač osvojio svoje prve dve svetske titule), u intervjuu za "Corriere della Sera" otkrio je da se supruga i on redovno čuju sa Korinom, pa iz prve ruke znaju u kakvom stanju slavni vozač 12 godnina nakon stravične nesreće.

Briatore je potvrdio da je Mihael i dalje prikovan za krevet.

"Ako zatvorim oči, vidim ga kako se smeši posle pobede. Razgovaram često s njegovom suprugom Korinom, više volim da ga pamtim kako slavi, nego da je prikovan za krevet", rekao je Briatore.

Njeova supruga Elisabeta otkrila je ranije više detalja.

"Mihael ne govori, on komunicira očima. Samo tri osobe mogu da ga posete, a ja znam ko su. Njegova supruga napravila je bolnicu u kući za njega".

Flavio Briatore na trci Formule 1 Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Šumaher ne govori

Iako se porodica maksimalno tvrdi da informacije o njegovom zdravstvenom stanju ne isplivaju u javnost, s vremena na vreme procuri neka nova vest o Šumaheru.

Tako je poznati nemački novinar Feliks Forner nedavno rastužio javnost, kada je otkrio da slavni vozač više ne može da govori.

- On više ne može da izražava misli jezikom. To je vrlo tužno stanje - rekao je Gorner.

Poručio je potom i nešto što niko nije želeo da čuje.

- Bio je heroj, neuništiv, a sada se svi samo držimo nade. Ali, on jednostavno nije dobro i verovatno ga više nikada nećemo videti.

Emotivan govor supruge

Pre tri godine Mihaelova supruga, Korina Šumaher, na jednoj svečanoj ceremoniji održala je jedan izuzetno emotivan govor u kom je otkrila koliko joj muž nedostaje.

- Nedostaje mi Mihael svaki dan, ali ne samo meni. Nedostaje deci, porodici, njegovom ocu, svima. Svima nam fali, a on je tu. Drugačiji je, ali tu je i to nam daje snagu. Pokušavamo da nastavimo dalje kao porodica, što bi on i hteo. Uvek nas je štitio, a sad štitimo mi njega - rekla je Korina kroz suze.

Korina Šumaher Foto: Profimedia