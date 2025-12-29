Slušaj vest

Kos je rukometaš koji igra na poziciji levog beka i rođen je 1. avgusta 2002. godine, a trenutno nastupa za nemački Erlangen.

Ova povreda je ozbiljan maler za Kosa, ali i udarac koji će uzdrmati Srbiju i rukometnu reprezentaciju, jer je ovaj igrač jedan od boljih u nacionalnom timu.

Nedavno se Kos našao u centru velikog skandala i to u vreme kada je igrao za RK Zagreb. On se fizički sukobio sa Matejom Mandićem i Zvonimirom Srnom posle poraza od Nanta u Ligi šampiona. Klub je stao na stranu hrvatskih rukometaša, te se momentalno oglasio saopštenjem.

- Ovim putem želimo da vas obavestimo kako je Upravni odbor rukometnog kluba Zagreb doneo odluku o privremenoj suspenziji rukometaša Miloša Kosa i Zvonimira Srne radi fizičkog sukoba koji je izazvao Kos nakon jučerašnje utakmice protiv HBC Nanta u Areni Zagreb.

- Privremena suspenzija ostaje na snazi do okončanja postupka koji će voditi Upravni odbor rukometnog kluba Zagreb. Rukometni klub Zagreb neće tolerisati bilo kakvo neprofesionalno ponašanje i u potpunosti će sarađivati sa Upravnim odborom kako bi se situacija što pre razjasnila. Klub će pravovremeno informisati javnost sa više informacija kada se utvrde sve činjenice - naveli su iz Zagreba.

Hrvatski portal, 24sata.hr doneo je i detalje:

- Kako smo saznali, pojedini saigrači u svlačionici su se požalili Kosu da ne igra dobro, a nakon što mu je hrvatski golman i reprezentativac Matej Mandić nešto rekao, Kos je ustao i udario ga pesnicom u lice! Čak mu je naneo povredu koja bi mogla da ga spreči da igra na Svetskom prvenstvu! Oporavljaće se četiri do šest nedelja... A onda su intervenisali ostali igrači, tokom čega je Zvonimir Srna navodno nekoliko puta udario srpskog rukometaša - navodi se u tekstu ovog portala.

Epilog svega - operacija Mandića i otkaz Kosu

Epilog svega bila je operacija Mateja Mandića kom je polomljena jagodična kost, kao i otkaz za Miloša Kosa. Mandić je zbog povrede propustio Svetsko prvenstvo, a kasnije se o svemu oglasio.

- Stvarno sam dobro nakon operacije koja je bila pre mesec dana, tako da se polako vraćam u normalu što se tiče izgleda. Operacija je bila teška i zahtevna, ali, evo, hvala Bogu da je sve prošlo u najboljem redu. Pukle su mi tri kosti u predelu lica, dobio sam tri pločice u licu, ali imao sam sreće da me je operisao dobar lekar. Nadam se da će oporavak da napreduje u najboljem redu, čekam da sve zaraste. Nisam više na spisku reprezentativaca, sigurno je to jako težak period za mene, ali nadam se da ću izaći što bolji iz toga - rekao je Mandić za "Net.hr" i nastavio:

- Moja savest je čista. Ja mirno spavam, a sigurno će Kos snositi posledice i odgovarati za svoje postupke.

Saopštenje Kosa

Kasnije se zbog ovog incidenta saopštenjem oglasio i Kos koji je dao svoj ugao čitave situacije.

- Poštovani,

Želeo bih da obavestim celokupnu rukometnu i sportsku javnost da ću u novoj kalendarskoj godini obući dres nemačkog bundesligaša Erlangena. Pored nekoliko opcija koje sam imao za nastavak karijere iz Bundeslige, ostatka Evrope i Azije, izabrao sam onu za koju smatram da će biti najbolja za moj dalji razvoj. Odlazak u najkvalitetniju ligu na svetu je ostvarenje sna svakog mladog rukometaša. To je i satisfakcija za veliki rad koji sam uložio u svoju karijeru, ali i rezultat posvećenosti svih onih ljudi koji su mi pomogli da dođem do ovog nivoa, počevši od rodne Dubice, Ljubuškog, Zagreba i reprezentacije Srbije. Svima sam im neizmerno zahvalan.

Nadam se da će 2025. godina biti bolja od prethodne. Iza mene je težak period u kome je bilo vremena za preispitivanje i kajanje zbog postupka koji sam napravio. Koristim ovu priliku da se javno izvinim, pre svih, mom drugu i dečku sa kojim sam odrastao, kako u Ljubuškom, tako i u Zagrebu, Mateju Mandiću. Želim mu što brži oporavak, nadam se da će biti spreman da brani sto pre i da ce napraviti veliku karijeru kakvu zaslužuje u godinama ispred nas. Hteo bih da se izvinim i svojim bivšim saigračima, ali i zahvalim na podršci koju sam dobijao od prvog dana kada sam obukao dres RK Zagreb. Hvala ljudima iz kluba, svim trenerima i navijačima na svemu u prethodne dve godine. Zagreb sam osećao kao svoj klub, mesto gde sam dobio šansu da igram sa najboljima i mogu da razumem ogorčenje i ljutnju posle svega što se dogodilo u svlačionici tog dana nakon utakmice sa Nantom.

Napravio sam veliku grešku. To je ujedno i velika životna lekcija koju sam, očigledno, morao da naučim. Imam 22 godine, predamnom su sezone i sezone u kojima ću se truditi da ostanem upamćen kao dobar sportista, ali pre svega čovek.

S poštovanjem,

Miloš Kos - stajalo je u saopštenju.

Mandić se oporavljao uz Tompsona

Matej Mandić se od povrede koju je zaradio posle tuče sa Kosom oporavljao tako što je - slušao Tompsona! To je priznao u jednom kasnijem intervjuu.

- Oporavak ide stvarno dobro. Više od mesec i po dana prošlo je od operacije tokom koje su mi stavili tri pločice jer su mi smrskane tri koščice. Još uvek je najvažnije da ne ulazim u kontakt niti sa loptom niti sa saigračima, da ne bi došlo do ponovnog pucanja tih kostiju. Baš u petak imam kontrolu pa ću videti šta će doktor reći, o tome kada bih mogao da se vratim. Ja sam čudan lik i mislim da sa te strane neće biti problema, da ću prebroditi taj strah jako brzo. Imao sam ja već nekih povreda u karijeri i kada sam se vraćao već nakon par treninga bih se opustio. Sve ovo vreme jačam mentalno da izađem što jači jer glava sportista je najvažnija od svega. U tom smislu radim i sa sportskim psihologom s kojim sam radio i pre, a sada to radim još i više zbog incidenta - rekao je on, pa dodao da u slobodno vreme sluša Tompsonove pesme:

- Obično slušam neke patriotske ili navijačke pesme kao što su "Arena paklena". Dosta slušam i Tompsona.

Ne ide na Evropsko zbog povrede

Miloš Kos se neće naći u sastavu Srbije za Evropsko prvenstvo, a objasnio je i koje je stanje njegove povrede.

- Vraćam se za Erlangen. Nažalost, neću moći da igram na EP. Pokušao sam da se oporavim, ali jednostavno ne ide. Imam koštanu modricu na zglobu, koja nikako da zaraste. To mi pravi problem cele sezone. Povreda zahteva odmor i vežbe za stabilnost i mobilnost - rekao je Kos za Radio televiziju Republike Srpske, pa dodao:

- Iz kluba su mi predlagali da propustim EP i da se što bolje oporavim i spremno dočekam prolećni deo šampionata, ali želeo sam da dođem na okupljanje. Meni niko ne može da zabrani da igram za reprezentaciju Srbije. Imao sam veliku želju, trenirao sam i nadao se najboljem. Nažalost, kako je, tako je. Mnogo sam tužan, ali isto tako i svestan da će da bude još velikih takmičenja u mojoj karijeri. Sada moram da se oporavim, da vidim sa lekarima u Erlangenu šta i kako dalje, jer ovako više ne ide.

Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi A protiv Nemačke, Španije i Austrije. "Orlovi" će u prvom kolu, koje je na programu 15. januara, igrati protiv Španije u danskom Herningu.

- Neće biti iznenađenje ako pobedimo Špance. Imamo lepo iskustvo sa njima u kvalifikacijama. Mislim da smo tu negde po kvalitetu. Možda oni imaju zvučnija imena. Nemačka i Austrija su odlične reprezentacije i biće zaista velika borba oko plasmana dalje. Smatram da niko ne sme da nas potceni na ovom EP. Moram da istaknem da je atmosfera u ekipi odlična, da svi momci jedva čekaju da počne EP - zaključio je Kos.

