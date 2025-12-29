Slušaj vest

Ozbiljan incident obeležio je bokserski turnir "Emir Hadžimujović" u Novom Pazaru - u sportskoj hali Doguš, nakon čega je došlo do prekida takmičenja.

Prema informacijama sa lica mesta, tuča je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku kada je bokser koji je pobedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo da slavi pobedu u ringu.

To je izazvalo burne reakcije dela publike, nakon čega su pojedini gledaoci uleteli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob.

Tuča u hali u Novom Pazaru

Sada se o svemu oglasio i bokser zbog kog je počela opšta tuča, Novopazarac Vahid Kicara.

- Hteo bih da se oglasim u vezi mog meča i nemilih događaja posle istog. Kao prvo, čestitam protivniku na čistoj i zasluženoj pobedi, sinoć niti sam bio ja, niti je bila moja moć, spremao sam se kao nikad do sad, i imao snage, ali neke greške za koje sam sam kriv, i koje znamo ja i moj tim, ostavićemo za sebe. Što se tiče nemilih događaja posle meča, vidim razne komentare "nepodobnih ljudi", lažnih profila itd, što je normalno, nemamo svi prijatelje i drugove, već su većinom go*** koja se kriju iza lažnih profila i daju sebi za pravo da nešto komentarišu, što ne bi smeli reći sami sebi u ogledalo, ali džaba... Svu odgovornost za pre i posle meča uzimama na sebe, jer sam jedini krivac ja, ne ljudi koji su burno reagovali posle meča, jer je bilo zaista teško, tenzije, atmosfera, sve to ponese čoveka, i kao za sve u životu imaju sankcije. Jadno je i bedno što smo postali društvo koje samo osuđuje druge oko sebe, a pored njih karavani prolaze, sve za neki hayr, ja tražim halal onom delu sportskog mog Pazara, i ako Bog da vraćamo se još jači i gledamo se kroz konopce - napisao je on na Fejsbuk profilu.

Vahid Kicara.jpg
Foto: Printscreen / Facebook / Vahid Kicara

