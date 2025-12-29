Slušaj vest

Prema prvim informacijama iz te zemlje, u tragičnom sudaru su život izgubile dve osobe, dok je bivši svetski šampion imao više sreće.

Kako navodi britanski „San“, Džošua (36) se nalazio u automobilu koji je na auto-putu Lagos–Ibadan, u mestu Makun, velikom brzinom naleteo na kamion zaustavljen na kolovozu.

Sa lica mesta pojavili su se snimci na kojima se vidi kako spasilačke ekipe izvlače Džošuu iz potpuno smrskanog vozila, dok uzrok nesreće i dalje ostaje predmet nagađanja nigerijskih medija.

Bokser je hitno prebačen u bolnicu, gde su mu konstatovane lakše povrede. Džošua je boravio u Africi tokom praznika, sa planom da poseti porodicu i prijatelje.

Ko je Entoni Džošua?

Britanski bokser Entoni Džošua zahvaljujući uspešnoj karijeri uživa u nezamislivom luksuzu, a to ga gotovo ništa ne košta! Slavni sportista svoje milione čuva na računu, a živi na račun sponzora.

Putuje privatnim avionima, nosi najskuplje satove, vozi skupocene automobile, boravi u najluksuznijim hotelima - i sve za džabe!

"Vidite ga kako se vozi u privatnim avionima, nosi skupe satove, vozi skupe automobile, deluje kao da rasipnički troši zarađen novac. Međutim, to je sve sponzorska lova. Nikad u životu nije platio privatni avion, ili vožnju helikopterom. Automobile dobija od sponzora. Praktično ništa ne troši. Novac mu se gomila na računu, a on živi život o kom svi sanjaju", otrkio je asistent slavnog boksera.

1/17 Vidi galeriju Entoni Džošua Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia, Instagram

Verovali ili ne, bokser ne plaća čak ni hranu. Sponzor mu na kućnu adresu dostavlja specijalne obroke za sportiste.

Bogatstvo, koje se procenjuje na 210 miliona evra, uglavnom ulaže u nekretnine.

Svojoj majci je 2013. godine kupio stan za 175 hiljada funti. Bivšoj ženi i sinu pentahus od pola miliona funti. Kupio je i poslovne prostore u Londonu za 25 miliona funti. U Votfordu ima tri kuće u vrednosti od 1,5 miliiona... Prošle godine imao je i najveću investiciju do sada, 30 miliona uložio je u imanje od 300.000 kvadrata.