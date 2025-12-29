Slušaj vest

Na spektaklu FNC 27 u Minhenu, koji će se održati 7. februara naredne godine publiku očekuje dugo najavljivani novi okršaj Mirana „Slo Rockyja“ Fabjana i Aleksandra „Džokera“ Ilića.

Njihov drugi duel prvobitno je bio zakazan za FNC 24 u Zagrebu, ali je Fabjan zbog zdravstvenih problema bio primoran da otkaže nastup. Sudbina je, ipak, umešala prste, pa će se veliki rivali na kraju sastati 7. februara u minhenskoj „SAP Garden“ areni.

Posebnu draž ovom meču daje i činjenica da će predstavljati drugo izdanje rijalitija „FON“, u kojem su Fabjan i Ilić imali uloge trenera, a završni trijumf tada je pripao ekipi koju je predvodio „Džoker“.

FNC

Podsetimo, Fabjan i Ilić već su jednom ukrstili rukavice, i to na FNC 20 događaju u Zagrebu, kada je slovenački borac slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi.

MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport