Prevc je tako Sloveniji doneo prvi trijumf u Oberstdorfu na Novogodišnjoj turneji, a ujedno je upisao šestu pobedu u poslednjih sedam takmičenja Svetskog kupa.

Ovaj 26-godišnji Slovenac slavio je skokovima od 141,5 i 140 metara, sa ukupno 316,7 poena, dok su drugo mesto sa 299,2 poena podelili njegov sunarodnik Timi Zajc (skokovi od 133,5 i 138 metara) i prošlogodišnji pobednik Novogodišnje turneje Austrijanac Danijel Čofenig (skokovi od 132 i 134 metra).

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Prevc vodi sa 950 bodova, drugo mesto zauzima Japanac Rjoju Kobajaši (večeras sedmi) sa 688 bodova, dok je treći nemački predstavnik Filip Rajmund sa 540 bodova (večeras na šestoj poziciji).

Novogodišnja turenja Četiri skakaonice nastavlja se tradicionalno 1. januara u Garmiš-Partenkirhenu.