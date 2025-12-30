Slušaj vest

Slovenački ski skakač Timi Zajc diskvalifikovan je sa večerašnjeg uvodnog takmičenja 74. Novogodišnje turneje Četiri skakaonice u Oberstdorfu, pošto je imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog.

Zajc je prethodno završio na drugoj poziciji zajedno sa Austrijancem Danijelom Čofenigom (299,2 poena), ali je posle diskvalifikacije ostao bez plasmana na podijum.

Pobedu je zabeležio njegov sunarodnik Domen Prevc sa skokovima od 141,5 i 140 metara (316,7 poena), a treća pozicija je pripala Nemcu Feliksu Hofmanu (297,3 poena).

Prevcu je ovo 15. pobeda u Svetskom kupu, a Sloveniji je doneo prvi trijumf u Oberstdorfu na turneji Četiri skakaonice.

Posle diskvalifikacije Zajca došlo je i do promena u generalnom plasmanu Svetskog kupa. Prevc vodi sa 950 bodova, drugi je Japanac Rjoju Kobajaši (večeras šesti) sa 691 bodom, dok je treći nemački predstavnik Filip Rajmund (večeras peti) sa 545 bodova.

Novogodišnja turneja Četiri skakaonice nastavlja se tradicionalno 1. januara u Garmiš-Partenkirhenu.