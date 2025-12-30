Slušaj vest

Sportsku javnost u ponedeljak potesla je vest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći koju je na putu Lagos-Ibadan u Nigeriji doživeo bokserski šampion Entoni Džošua.

Dva putnika koja su bila sa slavnim bokserom automobilu poginula su na licu mesta, dok je Džošua doživeo povrede i nalazi se u stabilnom stanju.

Iako je odmah nakon nesreće saopšteno da je Džošua doživeo lakše povrede, izvori bliski bokseru tvrde da postoji ozbiljna zabrinutost da su povrede koje je pretrpeo daleko ozbiljnije nego što se predstavlja u javnosti.

Navodno, Džošua je pretrpeo povredu rebara i kolena, što bi moglo imati ozbiljne posledice po njegovu profesionalnu karijeru.

Nažalost, njegovi bliski prijatelji i saradnici Sina Gami i Kevin Latif Ajodele izgubili su život.

"Sa najdubljom i najiskrenijom tugom potvrđujemo da su, nakon saobraćajne nesreće u Lagosu, život izgubili Sina Gami i Kevin Latif Ajodele, bliski prijatelji i ključni članovi Entonijevog tima. Molimo javnost da poštuje privatnost porodica u ovom izuzetno teškom trenutku. Entoni je povređen i nalazi se u bolnici, u stabilnom je stanju i ostaće pod medicinskim nadzorom", navodi se u zvaničnom saopštenju koje je za javnost izdao predstavnik slavnog boksera.