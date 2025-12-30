Slušaj vest

Slavni bokser Entoni Džošua dožeiveo je jezivu saobraćajnu nesreću u Nigeriji.

Džošua je prošao sa lakšim povredama, ali su dvojica putnika koja su bila sa njim u automobilu poginula na licu mesta.

Nigerijske vlasti odmah su pokrenule istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće, a prema prvim informacijama ternsko vozilo u kom se nalazio slavni bokser prekoračilo je ograničenje brzine.

Navodno, vozač je nakon preticanja izgubio kontrolu i udario u zadnji deo kamiona.

Nesreća se dogodila na putu između Lagosa i Ibadana, koji važi za jedan od najsmrtonosnijih u zemlji, posebno tokom sezone praznika, prenosi BBC.

Džošua bio na odmoru

Nakon pobede nad Džejkom Polom 36-godišnji bokser odlučio je da ode na odmor u Nigeriju, zemlju u kojoj je rođena njegova majka.

Nekoliko sati pre nesreće podelio je na Instagramu snimak na kom igra stoni tenis sa Kevinom Ajodeleom, prijateljem koji je izgubio život u nesreći.

Bili su na putu ka porodičnoj kući boksera kada se tragedija dogodila.

"Obično dolazi za Novu godinu. Nismo ga videli, pa smo ga čekali", otkrio je prijatelj slavnog boksera.