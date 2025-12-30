Slušaj vest

Kako je saopštio Vaterpolo savez Srbije, reprezentativci će posle rada u Kragujevcu, Kranju i Atini odmarati do 1. januara.

Tod dana se putuje u Trebinje na završne pripreme koje obuhvataju i jak turnir uz učešće još Mađarske, Španije, Italije, Grčke i Francuske.

Turnir u Trebinju će se održati od 3. do 5. januara.

Na spisku selektora Stevanovića su sledeći vaterpolisti:

Golmani: Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april).

Centri: Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN).

Bekovi: Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11. april).

Spoljni igrači: Miloš Ćuk (Novi Beograd 11. april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11. april), Vasilije Martinović (Novi Beograd 11. april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički) i Luka Gladović (Novi Beograd 11. april).

