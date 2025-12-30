Slušaj vest

Rođen je 30. decembra 1975 u Sajpresu u Kaliforniji kao Eldrik Tont Vuds, a još kao dečak dobio je nadimak Tajger (tigar). Pošto su ga svi oslovljavali po nadimku, kasnije je odličio da i zvanično promeni ime u Tajger Vuds.

Imao je samo dve godine kada je sa ocem, koji je bio amaterski igrač, počeo da igra golf. Odmah je bilo jasno da poseduje neverovatan talenat za ovaj sport.

1/13 Vidi galeriju Najbolji golfer svih vremena - Tajger Vuds Foto: KEVIN DIETSCH / UPI / Profimedia, Ron Sachs-CNP / Newscom / Profimedia, Video grab / Ferrari / Profimedia

Nestvarni rezultati

U osmoj godini osvojio je Svetsko prvenstvo za juniore, a sa 18 godina postao je najmlađi šampion amaterskog prvenstva SAD.

Trofeji su se ređali kao na traci - osvojio je sve što se moglo osvojiti. Vuds je najmlađi golfer u istoriji koji je osvojio Grend slem, ima ih ukupno tri u karijeri. Na velikim turnirima trijumfovao je 14 puta, a PGA turnire osvajao je 71 put.

Tajger je golfer koji je najviše nedelja prove na prvom mestu rang liste. Bio prvi na svetu od avgusta 1999. godine do septembra 2004. godine, odnosno 264 nedelje, a onda je ponovo od juna 2005. do oktobra 2010. godine - 281 nedelju.

Čak deset puta proglašavan je za igrača godine od Svetske golf asocijacije, po čemu je apsolutni rekorder.

Skandali

Tajgerov privatni život obeležili su brojni skandali.

Trudio se silno da prikaže sebe kao porodičnog čoveka sa voljenom suprugom i dvoje dece, a ispostavilo se da slavni sportista ima mračnu stranu i da u njegovom privatnom životu vlada potpuni haos.

Prvi veliki Tajgerov skandal koji je potresao Ameriku dogodio se u dvorištu njegove kuće, kada ga je tadašnja supruga Elin Nordegren izmlatila palicom za golf!

Te 2009. se pisalo da je imao saobraćajnu nesreću, međutim, kasnije se otkrilo da je auto stradao od palice za golf. Pobesnela Šveđanka je otkrila da ju je Tajger prevario sa 21-godišnjom komšinicom, koju poznaje od 14. godine, pa je rešila da mu se osveti. Tajger je uleteo u auto kako bi se spasao, pa je stradao automobil.

stradao automobil Foto: g17 / Zuma Press / Profimedia

Onda su se skandali nizali kao na traci. Tri konobarice, model za donji veš, porno glumica... 120 puta je prevario suprugu! Počela je hajka na Amerikanca, a on je pokušavao da sačuva brak, ali i brojne sponzore... Otišao je na rehabilitaciju kako bi se izlečio od zavisnosti od se*sa.

"U sklopu programa rehabilitacije napisao je imena svih 120 devojaka sa kojima je prevario suprugu, a na tom listu se našla i komšinica, pa je dobio palicom", otkrili su mediji.

Vuds je bio navučen i na alkohol. Još uvek se prepričava njegova čuvena izjava: "Flaša mi je bila najdraža."

2010. je pristao na veliko poniženje. S majkom u prvom redu, Tajger je 15 minuta čitao pismo izvinjenja supruzi, rodbini, prijateljima, celoj Americi, svetu, fanovima. Poslao je tada i pismo roditeljima učenika u školi svoje dece, izvinjavao se što su završili u epicentru skandala.

Tajger Vuds Foto: SAM GREENWOOD / Getty images / Profimedia

Zbog svega što se dogodilo ostao je tada bez brojnih sponzora.

Osveta supruge

Naoružana advokatskim timom, koji je predvodila njena sestra, izvukla je Tajgeru čak 100 miliona dolara. Nakon procesa koji je okončan u Majamiju poslala mu je poruku:

"Sve sam ti oprostila".

Ljubavnica slavnog golfera Foto: Video grab / Ferrari / Profimedia

Tajger je nastavio da se teši s plavušama, a jedna od njegovih žrtava bila je i čuvena skijašica Lindzi Von. Naravno, raskinuli su zbog preljube.

I njegova veza sa Erikom Herman završena je turbulentno. Herman je tužila Vudsa za seksualno uznemiravanje, ali je kasnije povukla tužbu.

Slavni Amerikanac je u maju 2017. na Floridi uhapšen zbog vožnje u izmenjenom stanju svesti. Bio je i pijan i drogiran. Sve je to davno prošlo vreme za 43-godišnjeg golfera, ali je sada osvanuo snimak njegovog "boravka" u policijskoj stanici.

Na snimku se vidi da je Vuds totalno dezorjentisan i da ne zna šta da radi. Na kraju, policajka je morala da mu objašnjava da treba da "duva", a ne da "sisa"!

Usledio je filmski povratak. Uspeo je da se izbori sa problemima i vrati na teren, čak i osvoji najveći svetski turnir u golfu.

Trampova bivša snaja

Vuds je 2024. godine uplovio u ljubavnu vezu sa Vanesom Tramp, bivšom snajom američkog predsednika Donalda Trampa.

Najstarija Vanesina ćerka Kai (17) i Tajgerovi sinovi, Čarli (16) i Sem (17), pohađaju istu školu, pa su Tajger i Vanesa ranije bili dobri prijatelji.

1/4 Vidi galeriju Tajger Vuds i Vanesa Tramp Foto: Printscreen/ Instagram/ tigerwoods, Instagram/tigerwoods, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Golfer je u martu objavio fotografije sa bivšom suprugom Donalda Trampa Mlađeg, sina aktuelnog predsednika SAD.

"Ljubav je u vazduhu, a život je lepši sa tobom pored mene! Radujemo se našem zajedničkom životu. Molimo vas da poštujete našu privatnost i privatnost onih koji su nam bliski", poručio je Vuds.

Čini se da se konačno skrasio...