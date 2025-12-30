Slušaj vest

Nikos Gikas, trener grčkog kik-boksera Janisa Sukalasa, za tamošnje medije govorio je o stravičnom incidentu koji se dogodio na bokserskom turniru "Emir Hadđimujović" u Novom Pazaru.

Podsetimo, nakon što je grčki kik-bokser savladao domaćeg borca Vahida Kicara nezadovoljni navijači napravili su haos u dvorani. Uleteli su u ring i izazvali masovnu tuču, pa je priredba momentalno prekinuta.

Tuča u hali u Novom Pazaru Izvor: sandzakdanas.rs

Grčki kik-bokser zadobio je povrede u incidentu. On je odmah zajedno sa svojim timom napustio Novi Pazar iz bezbednosnih razloga. Prevezen je u Beograd, gde je zbrinut u bolnici.

O stravičnom incidentu koji se dogodio u nedelju u emisiji ANT1 "Moj doručak" govorio je trener grčkog borca.

"Janis nije učinio ništa loše. Ne razumem njihovu psihologiju i mentalitet. Nisu želeli da njihov sportista izgubi", rekao je Gikas.

Otkrio je i detalje samog incidenta.

"Nokautirao ga je u trećoj rundi. Sve se dogodilo vrlo brzo. Cela grčka delegacija je pretučena. Nas četvoricu tuklo je 100 ljudi. Policija je brzo došla, moglo je biti i gore. Vratili smo se u Grčku", dodao je trener Gikas.