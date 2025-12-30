Slušaj vest

Dvojica muškaraca koji su poginuli bili su bliski prijatelji i članovi tima bivšeg svetskog šampiona, Sina Gami i Latif Ajodele, potvrdila Džošuina promotorska kuća, "Mečrum boksing".

Sabraćajna nesreća dogodila se juče kada je vozilo u kojem je bio Džošua udarilo u kamion koji je stajao u mestu na autoputu u državi Ogun, blizu Lagosa.

Lokalna policija je ranije saopštila da je Džošua sedeo na zadnjem sedištu i da je zadobio lakše povrede.

1/7 Vidi galeriju Fotografije sa mesta saobraćajne nesreće u kojoj je bio Entoni Džošua Foto: HOGP/Federal Road Safety Corps, EMMANUEL ADEGBOYE/EPA

U međuvremenu se pojavila informacija da izvori bliski bokseru tvrde da postoji ozbiljna zabrinutost da su povrede koje je pretrpeo daleko ozbiljnije nego što se predstavlja u javnosti, ali najnovije saopštenje zvaničnika bi trebalo to da demantuje.

"Nakon temeljnih kliničnih procena, medicinski stručnjaci su potvrdili da su oba pacijenta (hospitalizovana posle nesreće) stabilno i da im trenutno nije potrebna nikakva hitna medicinska intervencija", saopštili su zvaničnici.

Po rečima portparola Federalnog korpusa za bezbednost na putevima, preliminarna istraga je pokazala da je vozilo "prekoračilo zakonski propisano ograničenje brzine, izgubilo kontrolu tokom preticanja i udarilo u kamion koji je stajao pored puta".

Džošua je 19. decembra pobedio jutjubera, koji je postao bokser, Džejka Pola u borbi u Majamiju. On je izgubio svetsku titulu u teškoj u teškoj kategoriji 2021. godine od Oleksandra Usika.

Bonus video: