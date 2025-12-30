Grčki skakač udalj Miltijadis Tentoglu potvrdio je svoje učešće na atletskom mitingu u Beogradu.
MLADIĆ, A LEGENDA! Tentoglu potvrdio dolazak u Beogradu!
Ovu informaciju je saopštio Srpski atletski savez.
"Kraj kalendarske 2025. doneo je potvrdu da će Tentoglu u nove takmičarske pohode, po nove rekorde krenuti na 'Belgrade Indoor Meeting' 2026. Lista prijava je na taj način započela zlatnim slovima, mladićem koji iako ima samo 27 godina, već ima kultni status legende", navodi se u saopštenju Saveza.
Miltijadis Tentoglu olimpijski je šampiona sa Igara u Tokiju i Parizu, ima zlato i srebro sa svetskih prvenstava, dok je na šampionatima Evrope, na otvorenom i u dvorani, osvojio šest zlatnih odličja.
Atletski miting u Beogradu održaće se 11. februara 2026. godine u Atletskoj dvorani na Banjici.
