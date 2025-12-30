Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštio Srpski atletski savez.

"Kraj kalendarske 2025. doneo je potvrdu da će Tentoglu u nove takmičarske pohode, po nove rekorde krenuti na 'Belgrade Indoor Meeting' 2026. Lista prijava je na taj način započela zlatnim slovima, mladićem koji iako ima samo 27 godina, već ima kultni status legende", navodi se u saopštenju Saveza.

Miltijadis Tentoglu olimpijski je šampiona sa Igara u Tokiju i Parizu, ima zlato i srebro sa svetskih prvenstava, dok je na šampionatima Evrope, na otvorenom i u dvorani, osvojio šest zlatnih odličja.

Atletski miting u Beogradu održaće se 11. februara 2026. godine u Atletskoj dvorani na Banjici.

Ne propustiteOstali sportoviISPLIVALE INFORMACIJE O STANJU ENTONIJA DŽOŠUE NAKON STRAVIČNE NESREĆE! Pričalo se svašta, a ovo je zvanično saopštenje
Entoni Džošua
Ostali sportovi"NAS ČETVORICU TUKLO JE 100 LJUDI" Grčki trener šokiran brutalnim nasiljem u Novom Pazaru: Ne razumem njihov mentalitet - sve su nas pretukli!
Tuča u Novom Pazaru
Ostali sportoviSTEVANOVIĆ SAOPŠTIO SPISAK ZA ZAVRŠNE PRIPREME! Evo ko od vaterpolista putuje u Trebinje
VSS3.jpg
Ostali sportoviDŽOŠUA U TEŽEM STANJU NEGO ŠTO SE MISLILO! Otkriven i identitet poginulih - bili su veliki prijatelji slavnog boksera!
Screenshot 2025-12-29 160243.jpg

Bonus video:

Angelina Topić, atletika, Bergen Izvor: Kurir