Krajem oktobra ove godine dogodio se veliki incident sa UFC 321, gde je meč za pojas između Toma Aspinala i Sirila Ganea prerano završen, i to na najgori mogući način.

U završnici prve runde, Gane je nenamerno ubodom u oko pogodio šampiona, koji je odmah dao do znanja sudiji da ne vidi. Borba je prekinuta bez proglašenog pobednika, a Aspinal je dva meseca kasnije saopštio da mora da ide na operaciju oka.

"Moraću da imam operaciju na desnom oku i ona će verovatno biti već obavljena u momentu kada moj novi video snimak izađe na društvene mreže. Uskoro ću imati i drugu. Verovatno u januaru. Pratimo plan, pa bi trebalo da se vratim trenažnom procesu kada se sve ovo završi", rekkao je Aspinal na Jutjubu.

Doživeo jezivu povredu desnog oka na borbi.

Aspinal nije želeo da precizira koliko će trajati njegov oporavak, niti da se izjasni o tome kada bi ponovo mogao da bude spreman za povratak u ring i početak kompletnog pripremnog procesa. Kako ističe, u ovom trenutku sav fokus usmeren je isključivo na potpuni oporavak vida.

Englez je otvoreno optužio Francuza za namerno nepoštovanje pravila, ističući da u eventualnom revanšu vidi svoju šansu.

"Naplatiću mu ovo", poručio je Aspinal.