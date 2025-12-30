Slušaj vest

Ovog puta ćemo pokušati da podignemo jedan stepenik više u organizacionom smislu u odnosu na Evropsko prvenstvo 2016. godine koje je takođe bilo održano u Beogradskoj areni.

Ono što svakako očekujemo i na sportskom planu da postignemo rezultat, makar približan onom iz 2016. godine, izjavio je danas u Beogradu generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Nemanja Marijan.

U Beogradskoj areni je u toku izgradnja bazena za predstojeće EP, koje je na programu od 10. do 25. januara.

- Izgradnja bazena je krenula u petak na subotu posle košarkaške utakmice između Partizana i Makabija. Možemo da kažemo da smo jedan dan praktično ispred roka, zahvaljujući svim izvođačima i podizvođačima koji vredno rade ovde svaki dan, svaku noć. Sve bliže i bliže smo konačnoj postavci bazena za predstojeće takmičenje u Beogradskoj areni - rekao je Marijan novinarima u Beogradu.

On je istakao da je zadovoljan kako ide prodaja karata za EP.

- S obzirom da smo nekih desetak dana do početka takmičenja, apsolutno smo zadovoljni. Mi smo posle prvog dana obično lenji oko te nabavke karata tako da verujem da će kad počne takmičenje da plane prodaja karata kao što je to bilo 2016. Uzimam tu 2016. kao pozitivan primer, jer tada smo imali onako baš veliku navalu i veliki pritisak za dodatnim kartama kojih nažalost nije bilo. Iskreno se nadam da će tako biti ovog puta i da svi zajedno podržimo našu reprezentaciju do neke nove medalje - istakao je Marijan.

