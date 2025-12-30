Slušaj vest

Najtrofejniji i najpoznatiji šahista današnjice, Magnus Karlsen, izazvao je pažnju javnosti incidentom na Svetskom prvenstvu u brzopoteznom šahu u Dohi, nakon neočekivanog poraza.

Sve se dogodilo u devetom kolu turnira, u duelu sa Ardžunom Erigaisijem iz Irana, u kojem je Danac važio za apsolutnog favorita.

1/8 Vidi galeriju Magnus Karlsen Foto: Screenshot, Seshadri Sukumar / Zuma Press / Profimedia, Printskrin/jutjub

Ipak, usledilo je veliko iznenađenje, Erigaisi je slavio crnim figurama.

Nakon završetka partije Karlsen je burno reagovao, izgubio je kontrolu nad emocijama i snažno udario šakom o sto, a protivniku u prvi mah nije ni pružio ruku.

Snimci tog trenutka ubrzo su preplavili društvene mreže.