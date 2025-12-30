Slušaj vest

Najtrofejniji i najpoznatiji šahista današnjice, Magnus Karlsen, izazvao je pažnju javnosti incidentom na Svetskom prvenstvu u brzopoteznom šahu u Dohi, nakon neočekivanog poraza.

Sve se dogodilo u devetom kolu turnira, u duelu sa Ardžunom Erigaisijem iz Irana, u kojem je Danac važio za apsolutnog favorita.

Magnus Karlsen Foto: Screenshot, Seshadri Sukumar / Zuma Press / Profimedia, Printskrin/jutjub

Ipak, usledilo je veliko iznenađenje, Erigaisi je slavio crnim figurama.

Nakon završetka partije Karlsen je burno reagovao, izgubio je kontrolu nad emocijama i snažno udario šakom o sto, a protivniku u prvi mah nije ni pružio ruku.

Snimci tog trenutka ubrzo su preplavili društvene mreže.

Ne propustiteOstali sportoviKARLSEN PRODAJE FARMERKE ZBOG KOJIH JE IZBAČEN SA ŠAMPIONATA SVETA: Sav novac ide u humanitarne svrhe
profimedia-0935819387magnus.jpg
Ostali sportoviKLINAC OD 14 GODINA POBEDIO SVETSKOG PRVAKA: Čudo neviđeno desilo se na turniru u Njujorku
profimedia-0935819387magnus.jpg
Ostali sportoviPRVO SU GA IZBACILI, A SAD ZBOG NJEGA MENJAJU PRAVILA: Magnus Karlsen pobedio posle velikog skandala zbog oblačenja!
profimedia-0950354578.jpg
Ostali sportoviŠAMPIONA IZBACILI SA SVETSKOG PRVENSTVA JER JE DOŠAO U FARMERKAMA: Sada je uradio nešto još gore
profimedia-0950354578.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot