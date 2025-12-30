Nije mogao da sakrije emocije
SVETSKI ŠAMPION IZGUBIO ŽIVCE PA NAPRAVIO SKANDAL! Doživeo neočekivani poraz, pa krenuo da lupa po stolu! Pogledajte video koji je zapalio društvene mreže...
Najtrofejniji i najpoznatiji šahista današnjice, Magnus Karlsen, izazvao je pažnju javnosti incidentom na Svetskom prvenstvu u brzopoteznom šahu u Dohi, nakon neočekivanog poraza.
Sve se dogodilo u devetom kolu turnira, u duelu sa Ardžunom Erigaisijem iz Irana, u kojem je Danac važio za apsolutnog favorita.
Magnus Karlsen Foto: Screenshot, Seshadri Sukumar / Zuma Press / Profimedia, Printskrin/jutjub
Ipak, usledilo je veliko iznenađenje, Erigaisi je slavio crnim figurama.
Nakon završetka partije Karlsen je burno reagovao, izgubio je kontrolu nad emocijama i snažno udario šakom o sto, a protivniku u prvi mah nije ni pružio ruku.
Snimci tog trenutka ubrzo su preplavili društvene mreže.
