Godina 2025. bila je izuzetno uspešna za sport na opštini Čukarica. Gradska opština Čukarica je tokom godine uložila značajan trud da unapredi sistem, isprati sportiste i pozicionira Čukaricu kao jedan od prepoznatljivih simbola sporta među beogradskim opštinama. Brojni sportisti i klubovi ostvarili su vrhunske rezultate i još jednom potvrdili da se sa ove beogradske opštine dolazi do samog vrha srpskog i svetskog sporta.

Tim povodom oglasio se i većnik za sport Gradske opštine Čukarica, Đorđe Bulić.

"Angelina Topić nije samo najbolja sportistkinja Srbije – ona je jedna od sjajnih zvezda koje je Čukarica iznedrila i dokaz da sa ove opštine dolaze sportisti svetskog formata. Njeni rezultati su plod izuzetnog talenta, ogromnog rada i velikog porodičnog odricanja."

Međutim, ona nije jedina. Posebno mesto zauzima i Bojana Milenković, osvajačica zlatne medalje sa reprezentacijom Srbije na Svetskom prvenstvu 2022. godine, koja već deset godina sa velikom posvećenošću nosi dres nacionalnog tima.

"Bojana Milenković je primer sportistkinje koja godinama, bez velike buke, daje sve za dres Srbije. Deset godina kontinuiteta na najvišem nivou govori više od bilo koje statistike."

Zapažene rezultate tokom ove godine ostvarili su i reprezentativci Srbije u veslanju – Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvajači srebrne medalje u disciplini dubl skul na Svetskom prvenstvu u Šangaju, kao i Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja, koje su u disciplini dvojac bez kormilara zauzele peto mesto na svetu.

"Pored individualnih sportista, Čukarica je ponosna i na svoje sportske kolektivea, među kojima se izdvajaju karate klub Karate klub Pobednik 011, kao i Karate klub Roda, Kik-boks klub Petrus,FK Čukarički i Karate klub Lola. Iako ovaj tekst ne može da obuhvati sve sportske kolektive, poruka je jasna – Čukarica stoji iza svojih klubova, sportista i sportskih radnika."

Govoreći o planovima za naredni period, Bulić je poručio:

U Godini 2025. podigli smo lestvicu visoko, ali to nas ne opterećuje – naprotiv. U 2026. ulazimo još organizovaniji, sa više većim ambicijama. Jedno je sigurno – Čukarica će ostati opština sporta.

