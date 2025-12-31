Slušaj vest

SD Crvena zvezda održalo je u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“ promociju zvaničnog kalendara SD Crvena zvezda za 2026. godinu, pod nazivom „Jedna jedina“.

Svečanom događaju prisustvovali su sportisti i treneri crveno-belih klubova, članovi Upravnog odbora Sportskog društva, predstavnici klubova, kao i brojni prijatelji Crvene zvezde.

Tradicija duga 30 godina

Već 30 godina Sportsko društvo Crvena zvezda na ovaj način promoviše kalendar i na ovaj način ispraća još jednu uspešnu godinu. Kalendar „Jedna jedina“ simbolično potvrđuje jedinstvo, tradiciju i vrednosti koje Sportsko društvo Crvena zvezda neguje osam decenija, a promocija je bila prilika da se, uz pogled ka novim izazovima, sumiraju uspesi i zajednički duh koji povezuje sve Zvezdine sportove.

Prvi put u istoriji, jedan umetnik, Aleksandar Krasić dobio je priliku da samostalno dizajnira kompletan kalendar Sportskog društva Crvena zvezda. Krasić je autor sada već kultnog tunela na „Marakani”, kao i izvanrednih grafičkih rešenja za mnoge klubove Sportskog društva Crvena zvezda, koja su postala sastavni deo njegovog imidža, do ovog kalendara.

Da i 2026. bude uspešna

Sve prisutne pozdravio je Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda.

– Dragi zvezdaši, drago mi je da smo se opet okupili da tradicionalno obeležimo promociju kalendara našeg sportskog društva i zaključimo izuzetno uspešnu 2025. godinu. Svaki veliki događaj je bitan za crveno-belu porodicu kako bismo se prisetili svih uspeha u proteklih 365 dana, ali ujedno i prilika da se družimo i razmenimo neke nove ideje. Crvena zvezda nije samo najtrofejnija sportska organizacija u zemlji, već porodica legendi koje čine prethodne generacije, sadašnje generacije i generacije koje će tek doći. Svima želim da čestitam predstojeće praznike i da u 2026. godini lestvicu podignemo za još stepenik više. Znam da mi to možemo jer je ovo za nas velika ljubav a ne samo sport kojim se bavimo. Želim vam srećnu novu godinu, pre svega, puno zdravlja i da u narednoj godini nastavimo stazama uspeha. Živela Crvena zvezda, živela Srbija – poručio je Stojan Vujko.

Odabrani na kalendaru

Na stranicama Zvezdinog kalendara „Jedna jedina“ Crvene zvezde nisu samo datumi i ilustracije. To su sportisti Crvene zvezde, seniori i omladinci, nekadašnji i sadašnji šampioni, iz sportova koji su ovekovečeni na ilustracijama kalendara. Predstavnici tih sportova su govorili i poželeli svima još uspešniju 2026. godinu.

Srećnu novu godinu zvezdašima su poželeli predstavnici klubova koji su se našli na kalendaru, Milan Dozet, sportski direktor KK Crvena zvezda, džudista Strahinja Bunčić, odbojkašica Katarina Stanković, rukometašica Aleksandra Miletić, atletičar Strahinja Jovančević, vaterpolista Marko Radović, veslač Kosta Stanisavljević, mačevalac Petar Kostadinović, stonoteniser Dimitrije Levajac, teniserka Draginja Vuković, bokser Ognjen Vujičić i trener skijaša Srđan Šabanović.

Svest o dresu i grbu Crvene zvezde

Na kraju promocije Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda, čestitao je sportistima na izuzetnim uspesima u 2025. i poželeo još bolje rezultate u narednoj 2026. godini.

– Dragi sportisti, dragi treneri, rukovodioci, zvezdaši, veliki i mali, mi smo jedna velika porodica i drago mi je da se ovako okupljamo i družimo, da pomažemo jedni drugima. Kao što smo pomagali i u prethodnoj godini, dajem čvrsto obećanje da ćemo nastaviti da to radimo i u narednom periodu. Želim da svima vama čestitam na vanserijskim uspesima, mnogim medaljama, dobrim rezultatima, uz podsećanje da uvek mi to možemo još bolje. Nikada ne smemo da budemo zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Moramo da budemo svesni ovoga dresa, grba i imena koje nosimo. Da se uvek setimo naših prethodnika koji su napravili ovu veličinu od kluba. Kakvi su to bili sportisti, terneri, veličine ljudske čim su napravili da Crvena zvezda danas bude ovo što jeste. Klub za koji navijaju milioni u državi, regionu i dijaspori. Želim svima u narednoj godini dobrih rezultata, da vam čestitam nastupajuću novu godinu, vama i vašim porodicama. Da vas prati sreća i da se sledeće godine okupimo još trofejniji. Srećna nova godina, živeli – rekao je Zvezdan Terzić.

Na kraju događaja članovi rukovodstva Sportskog društva i sportisti Crvene zvezde podelili su prisutnima kalendare „Jedna jedina“ i nastavili druženje u prazničnom raspoloženju.