Slušaj vest

Kraj priče!

Milan Gršić više nije trener odbojkaša Crvene zvezde.

Tim povodom oglasila se i Zvezda:

- Zahvaljujemo se Milanu na dosadašnjem radu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere - poručili su iz kluba na društvenim mrežama.

Mladi sastav Crvene zvezde trenutno u prvenstvu ima učinak od četiri pobede i sedam poraza. Nalazi se u plej-of zoni – tačnije na osmom mestu.

U Kupu Srbije je stigao do polufinala, gde se veoma dobro nosio sa TENT-om, ali nije uspeo da prođe (pobeda 3:2, pa poraz 0:3).

Kad je Evropa u pitanju, crveno-bele su prešle prvu prepreku i čekaju ih mečevi osmine finala CEV Čelendž kupa početkom januara.

BONUS VIDEO: