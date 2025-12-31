Crvena zvezda potvrdila rastanak.
zvanično
RASTANAK ZA KRAJ 2025. GODINE: Trener napustio Crvenu zvezdu!
Kraj priče!
Milan Gršić više nije trener odbojkaša Crvene zvezde.
Tim povodom oglasila se i Zvezda:
- Zahvaljujemo se Milanu na dosadašnjem radu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere - poručili su iz kluba na društvenim mrežama.
Mladi sastav Crvene zvezde trenutno u prvenstvu ima učinak od četiri pobede i sedam poraza. Nalazi se u plej-of zoni – tačnije na osmom mestu.
U Kupu Srbije je stigao do polufinala, gde se veoma dobro nosio sa TENT-om, ali nije uspeo da prođe (pobeda 3:2, pa poraz 0:3).
Kad je Evropa u pitanju, crveno-bele su prešle prvu prepreku i čekaju ih mečevi osmine finala CEV Čelendž kupa početkom januara.
