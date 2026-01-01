Slušaj vest

Slovenac Domen Prevc pobednik je druge stanice novogodišnje turneje "Četiri skakaonice" u Garmiš-Partenkirhenu.

On je tako povezao trijumfe u nemačkim centrima za ski skokove, pošto je pre tri dana slavio i u Oberstdorfu.

Ovog popodneva je Prevc u prvoj seriji preskočio 143, a u drugoj 141 metar, čime je ukupno posle četiri skoka na dva takmičenja stekao ogromnih 19 metara prednosti u odnosu na Jana Herla.

Mesto na podijumu još je zauzeo i trećeplasirani Štefan Embaher, koji je nadmašio i ostavio iza sebe Japance Rena Nikaida i Rjojua Kobajašija.

