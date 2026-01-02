Slušaj vest

Oboje su do 31. decembra još uvek bili juniori, a zvanje najuspešnijih su zaslužili zbog zajedničkog uspeha u najjačoj konkurenciji, saopštio je Savez.

Na Evropskom seniorskom prvenstvu u Osijeku Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac su osvojili srebrnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnom puškom.

Po kriterijumima SSS za izbor, najuspešniji strelci godine se određuju na osnovu jednog najvišeg plasmana na najznačajnijim svetskim i evropskim takmičenjima u godini, ali srebro u miks timu u Osijeku nije bio njihovo jedino vredno ostvarenje u 2025.

Havran je na istom takmičenju izborila i bronzu u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Rakonjac postao juniorski prvak Evrope vazdušnom puškom, a stigao je i do juniorske bronze na Gran pri turniru Svetske streljačke federacije.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac Foto: Instagram/serbianshooting

Kako se dodaje, oni iza sebe imaju još nekoliko finala na velikim takmičenjima.

Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac su tako prekinuli višegodišnju dominaciju Zorane Arunović i Damira Mikeca u izborima za najuspešnije strelce Srbije.

Olimpijski šampioni su tokom 2025. godine obogatili riznice medalja, ali njihov najveći uspeh bila je bronzana medalja u miksu na Evropskom prvenstvu, na kome je Arunović stigla i do treće pozicije u pojedinačnoj konkurenciji.

Rezultati Arunović i Mikec su, kako se navodi, doprineli da Goran Mikec bude izabran za najuspešnijeg trenera Srbije u 2025. godini. On je minule godine, sem sa Mikecom, radio i sa Arunović, s obzirom da je njena sestra Jelena trenutno angažovana u Kini.

Upravni odbor SSS je, na predlog Stručne komsije, usvojio i rang-liste najboljih strelaca po oružju i kategorijama za 2025. godinu, pa su tako Arunović i Mikec i u prošloj godini bili ubedljivo najbolji seniori pištoljem.

Havran je najuspešnija seniorka puškom, dok je najbolji senior ovim oružjem Marko Ivanović koji je sakupio više bodova od Rakonjca koji je najuspešniji junior puškom.

Prvo mesto na rang-listi najboljih klubova za 2025. godinu pripalo je Pančevu 1813, najviše zbog uspeha Alekse Rakonjca i Marka Ninkovića, ali i drugih mladih strelaca, saopštio je Streljački savez Srbije.

Bonus video: