Slušaj vest

U pitanju je Italijan koji je u trenutku tragedije imao 16 godina. Reč je o mladom golferu koji je živeo u Dubaiju, a nakon vesti o njegovom stradanju, oglasila se Italijanska golf federacija.

"Italijanska golf federacija žali zbog gubitka i sa tugom obaveštava o smrti Emanuela Galepinija, mladog sportiste koji je sa sobom nosio strast i istinske vrednosti. Izraz saučešća porodici i prijateljima. U ovom trenutku velike boli, naše misli su uz njegovu porodicu i sve one koji su ga voleli. Emanuele, zauvek ćeš ostati u našim srcima", stoji u objavi italijanske golf federacije.

Na Emanuelovom nalogu na društvenoj mreži Instagram navedeno je da je kuvar sa punim radnim vremenom.

Podsetimo, do tragične nesreće je došlo u novogodišnjoj noći, kada je izbio požar u jednom baru u poznatom letovalištu Kran Montana.

1/4 Vidi galeriju Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia, Lian Yi / Xinhua News / Profimedia

Prema informacijama, 47 osoba je izgubilo život, a oko 100 ih je povređeno.

Kako je saopštila glavna tužiteljka švajcarskog kantona Vale Beatris Pilu - požar nije namerno izazvan, a na mestu tragedije našao se i jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u baru. Njegova sudbina za sada nije poznata.

U Švajcarskoj će povodom ove stravične tragedije zastave biti spuštene na pola koplja narednih 5 dana, a u narednim satima nastaviće da pristižu nove informacije i podaci o povređenima, njihovom stanju, kao i detalji ovog nemilog događaja koji je Švajcarsku zavio u crno.

Bonus video: