Novogodišnja turneja "Četiri skakonice" centralni je događaj u prvim danima januara 2026. godine.

Potpunu dominaciju u nemačkim zimskim centrima Oberstdorfu i Garmiš-Partenkirhenu pokazao je skakač iz Slovenije Domen Prevc, koji je ostvario dve ubedljive pobede.

Domen Prevc slavi pobedu u Garmiš-Partenkirhenu Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Ozbiljna dominacija

Domen Prevc ne dominira samo na turneji "Četiri skakonice", ubedljiv je i u Svetskom kupu. Odavno se ne pamti da je neki skakač bio ovako ubedljiv u odnosu na konkurenciju i već sada su mnogi komentatori skloni tome da prognoziraju da će Prevc osvojiti trofej "Zlatnog orla".

Samo su tri čoveka uspeli da pobede na sve četiri skakaonice tokom turneje koja traje deset dana - Nemac Sven Hanavald, Poljak Kamil Stoh i Japanac Rjoju Kobajaši. Posle neverovatnih i spektakularnih skokova Domena Prevca nameće se pitanje, može li 26-ogodišnji momak iz Kranja da ponovi ovakav uspeh.

Pred Domenom Prevcom su naredne dve skakaonice, ali ovaj put u Austriji - Inzbruk (4. januar, 13.30) i Bišofshofen (6. januar, 16.30). Slovenac u generalnom plasmanu "Četiri skakaonice" ubedljivo vodi sa 619,8 bodova, što je okruglo 35 više od prvog pratioca Jana Herla iz Austrije, 41,5 bodova od Štefana Embahera, takođe iz Austrije. Više nego ozbiljna bodovna prednost.





Nebeski letač

Domen Prevc bi ove godine konačno trebalo da potvrdi svoj veliki talenat, iako mu je 26 leta, što su ozbiljne godine za jednog ski skakača, odnosno letača. Pre 11 godina izašao je na veliku scenu, ali nije imao neke zapažene rezultate. Sa svetskih prvenstava ima zlatnu medalju na velikoj skakaonici 2025. u Trondhajmu, te najsjajnije odličje u muškoj ekipnoj konkurenciji, te srebro u mešovitoj.

Domen Prevc je svetski rekorder u letu na skijama - 254,5 metra. To je rekord postavljen na Planici, 30. marta 2025. Ovim letom srušio je prethodnu svetsku granicu od 253,5 m koju je držao austrijski skakač Štefan Kraft od 2017. godine.

Domen Prevc slovi kao skroman momak, ali i perfekcionista.

- Ne skačem da bih pobedio druge, već da bih izveo savršen skok. Ako skok tehnički nije dobar, rezultat mi je u drugom planu. Nisam od onih koji se hrane adrenalinom, više sam analitičan i samokritičan. Velike skakaonice i letaonice daju mi osećaj slobode. Za mene je san najvažniji i trudim se da odem u krevet pre ponoći. Nema vrhunskog rezultata bez odmora - rekao je Domen Prevc, a o bratu Peteru voli da istakne:

- Uvek mi je bio uzor, ali nikada pritisak. Pomogao mi je da shvatim da će karijera imati uspone i padove. I da je to normalno. Nikada nisam pokušavao da ga kopiram, već da gradim svoj stil. On je moja velika podrška.

Domen Prevc potiče iz izuzetno uspešne porodice ski skakača. Njegov otac Božidar Prevc je međunarodni sudija u skijaškim skokovima i preduzetnik. Dva starija brata, Peter i Cene Prevc imali su zapažene rezultate na svetskoj sceni. Sestra Nika Prevc je osvajač svetske titule. Svi su članovi kluba Triglav iz Kranja. Imaju i najmlađu sestru koja je jedina koja se ne takmiči.

Nika Prevc pobednica Novogodišnje turneje Dve noći Foto: URS FLUEELER/KEYSTONE

Skroman i povučen

Zanimljivo, kada je Domen Prevc slavio u Garmiš-Partenkirhenu, njegova sestra Nika Prevc postala je po treći put pobednica takmičenja Novogodišnje turneje "Dve noći".

Domen Prevc živi u Sloveniji, u selu Dolenja Vasa, zajedno sa porodicom. Njegov otac i braća su mu važna podrška u karijeri, a skijaški sport je porodična tradicija. Privatni život drži dalje od medija, retko daje intervjue koji nemaju veze sa sportom. Odlična Prevcova forma pokazuje da će biti jedan od glavnih favorita za medalje i na Olimpijskim igrama, koje će biti održane u Milanu i Kortini od 6. do 22. februara 2026.