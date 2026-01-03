Slušaj vest

Čudni su putevi Gospodnji... Upravo tako može se opisati život Anđele Branković, srpske bokserke i devojke koja je postala svetski šampion u plemenitoj disciplini.

Anđela Branković imala je težak život. Kao beba ostavljena je u sirotištu 1998. godine u Novom Sadu, u pelenama je preživela NATO agresiju 1999, potom je u Rumi živela bez roditelja do druge godine, kada su je usvojili ljudi, za koje ona i danas sa ponosom ističe da su njeni mama i tata.

Anđela Branković svetska šampionka u boksu Foto: BSS

Usvojena pre drugog rođendana

Govorila je Anđela Branković i ranije o svom životu, o čemu je Kurir pisao, nakon što je krajem marta 2025. osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Nišu.

Sada je Anđela Branković ponovo odlučila da vrati film u svom životu.

- Odmah po rođenju majka me je ostavila, baš u porodilištu...Tad se javila jedna žena iz Rume koja je vodila računa o deci bez roditeljskog staranja. Bilo je mnogo dece, različitog uzrasta. Bila sam beba i ne sećam se tog perioda. Moji roditelji nisu mogli da imaju dece, pa su odlučili da usvoje. Otišli su u dom i izabrali mene. Što bi rekao moj otac - dajte nam ovu najslinaviju i najprljaviju - otkrila je Anđela Branković za "Sportski žurnal" i nastavila:

- Usvojili su me desetak dana pred moj drugi rođendan, jer je takva procedura. Oni su najdivniji roditelji. Trudili su se da imam sve, ništa mi nije nedostajalo, živeli su za mene. Imala sam najbolji mogući život, pružili su mi sve i maksimalno sam im zahvalna.

1/26 Vidi galeriju Anđela Branković, boks, bokserka Foto: BSS, Dušan Milenković

Mama sve objasnila

Setila se Anđela kako i na koji način je saznala da je usvojeno dete.

- Bila sam mala, imala sam svega četiri i po godine. Moja majka je odlučila da mi kaže na vreme. Nije želela da imamo tajni, već da me suoči sa svim činjenicama. Naravno, ona je sve to spustila na nivo deteta koje bi moglo da razume, pa da kasnije kroz život sve razvijamo i otkrivamo stvari koje bi me zanimale. Nije želela da krije ništa od mene, nije želela da saznam negde drugo bilo šta, tako da možda zato meni ta priča i nije toliko emotivna.

- Ponekad sam se zapitala zašto su me ostavili na rođenju. Pa, sam želela da saznam neke stvari, ali nisam. Naučila sam da treba da pustim sve, pa će život sam da mi nanese situacije kako treba i u momentu kad budem spremna.

1/10 Vidi galeriju Anđela Branković Foto: Printskrin/Instagram

Zna imena biološke majke i brata

Anđela je saznala neplanirano i kako joj se zove biološka majka, te da ima i brata.

- Nedavno sam sasvim slučajno saznala ime majke. Išla sam prošle godine da izvadim izvod iz matične knjige rođenih i do tada je uvek bilo ime mog Zorana, oca. Međutim, videla sam da je neko drugo, duže ime zapisano. Malo sam se zbunila, ali onda sam shvatila da je to zapravo, ime moje majke. Znam da imam i rođenog brata. Koliko imam informaciju on živi sa njom, dok je mene morala tri puta da se odrekne, kao i svog starateljstva i roditeljstva, uopšte prava na mene, da bi mi moji roditelji mogli da budu kasnije zavedeni kao pravi - otkrila je Anđela Branković i poručila:

- Pored svega, imala sam i imam veoma lep život, roditelje koji me vole, koje obožavam i poštujem. Nastaviću da uživam u životu i čekam šta mi je Bog sve spremio u budućnosti.

Kurir sport/Sportski žurnal