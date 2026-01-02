Slušaj vest

Na četvorodnevnom takmičenju na kome su učešće uzele čak 842 ekipe iz celog sveta, generacije 2012 i 2013 beogradskog kluba napravile su podvig vredan pažnje osvojivši zlatnu i srebrnu medalju u svojim kategorijama.

Dečaci 2013 ponovili su najveći klupski uspeh ostvaren pre 13 godina, kada je generacija 1999 osvojila prestižni turnir u Švedskoj kao prva srpska ekipa u istoriji. Tim trenera Ivana Lukića savladao je u finalu švedski Ahus 21:20. U nizu od osam pobeda do konačnog cilja od grupne faze do borbe za pehar, mladi srpski rukometaši savladali su i čuveni nemački Rajn Nekar Leven 16:14 u četvrtfinalu.

Generacija 2012 osvojila je srebrnu medalju. Dečaci koje predvodi trener Blažo Đurović do finala su upisali svih osam pobeda nad ekipama iz Švedske, Danske i Nemačke sa impresivnom gol razlikom +59.

Foto: RK Novi Beograd

Nakon borbe za zlato pružili su ruku boljoj ekipi domaćeg Ištada 20:14.

Vicešampioni Srbije sa državnog prvenstva ove godine tako su nastavili da beleže odlične rezultate na međunarodnoj sceni, s obzirom da su na Uskršnjem turniru u Pragu u konkurenciji 90 ekipa u svom godištu došli do polufinala i završili kao četvrti u konačnom plasmanu.

Rezultat vredan pažnje najmasovnije rukometne škole u zemlji koja u svim kategorijama od prvog tima do mini rukometa broji preko 300 članova.

"Iza nas je jedan od najuspešnijih turnira na kojima je RK Novi Beograd učestvovao. Lundaspelen važi za najjači dvoranski turnir na svetu. U svakoj kategoriji izmedju 40-60 ekipa mahom skandinavskih uz dosta nemačkih timova. Svih pet ekipa sa kojima smo učestvovali je igralo odlično i predstavljalo klub u najboljem svetlu. Dečaci 2013 su bez poraza osvojili turnir. Njihovi godinu dana stariji drugari su poklekli u finalu protiv najboljeg švedskog kluba za rad sa mladima Ystada. Turnir je bio jedno veliko iskustvo deci, ali i nama trenerima. Videli smo u kojim segmentima moramo malo drugačije da radimo, ali i dobili potvrdu da je i trenutni nivo našeg rada u klubu na jednom izuzetnom nivou što rezultati potvrđuju", zadovoljan je urađenim osnivač kluba i trener Nikola Maksimović.

Bonus video: