Austrijska skijašica Katarina Linsberger završila je sezonu nakon što je doživela tešku povredu kolena u padu tokom treninga u Sankt Mihaelu, saopštila je danas Međunarodna skijaška i snoubord federacija (FIS).
PAKAO! UŽASNE VESTI! Poznata sportistkinja završila sezonu zbog teške povrede! Koleno nastradalo na treningu, gore od ovoga nije moglo!
Linsberger je zadobila prelom gornjeg dela cevanice, mesta gde se potkolenica spaja sa kolenom, zajedno sa rupturom meniskusa i povredom ligamenta desnog kolena. Ona se povredila tokom treninga za predstojeću trku u Kranjskoj Gori.
Olimpijska vicešampionka danas bi trebalo da bude podvrgnuta operaciji i propustiće Zimske olimpijske igre u februaru u Milanu i Kortini.
Linsberger je 2022. godine u Pekingu osvojila zlato u ekipnoj konkurenciji, a srebro u slalomu, a četiri godine ranije srebro u ekipnoj konkurenciji.
U nedelju je zauzela četvrto mesto u trci Svetskog kupa u slalomu u Zemeringu.
