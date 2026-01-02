Slušaj vest

Linsberger je zadobila prelom gornjeg dela cevanice, mesta gde se potkolenica spaja sa kolenom, zajedno sa rupturom meniskusa i povredom ligamenta desnog kolena. Ona se povredila tokom treninga za predstojeću trku u Kranjskoj Gori.

Olimpijska vicešampionka danas bi trebalo da bude podvrgnuta operaciji i propustiće Zimske olimpijske igre u februaru u Milanu i Kortini.

Ski skokovi, četiri skakaonice

Linsberger je 2022. godine u Pekingu osvojila zlato u ekipnoj konkurenciji, a srebro u slalomu, a četiri godine ranije srebro u ekipnoj konkurenciji.

U nedelju je zauzela četvrto mesto u trci Svetskog kupa u slalomu u Zemeringu.