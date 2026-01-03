Slušaj vest

Miloš Janičić definitivno je obeležio 2025. godinu.

MMA borac iz Crne Gore Miloš Janičić, rođeni Podgoričanin, koji se nikada nije stidio da istakne svoje srpsko poreklo, plenio je atraktivnim borbama i spektakularnim udarcima.

Miloš Janičić pored zastave Kraljevine Crne Gore Foto: Printskrin/Instagram

Frakcije iz Crne Gore zabranile zastave

MMA karijera Miloša Janičića traje punu deceniju, pa i više. Poslednju borbu koju je imao krajem decembra u Podgorici, kada je ubedljivo savladao nekadašnju UFC zvezdu Aleksa Kauboja Oliveiru, obeležio je incident. Organizator je zabranio unošenje zastava, a problem je bio Miloš Janičić koji svoje pobede godinama unazad proslavlja sa zastavom Kraljevine Crne Gore.

Nekome u Crnoj Gori zasmetala je trobojka, tačnije nekadašnja zastava Kraljevine Crne Gore. Miloš Janičić pokušao je da objasni gde je nastao problem. Ovaj dijalog možete videti na videu od 44. minuta.

- Biće da neke frakcije u Crnoj Gori... I ovi, kojima smeta prosrpska varijanta. Što im smeta sve što je srpsko... I slično. Ne znam. Smeta im to. Pa, su se verovatno žalili. Onda je policija kontaktirala FNC, kao da nam zabrane da nosimo zastave - rekao je Miloš Janičić u podkastu MMA instituta i nastavio:

- Mislim da je to konkretno zbog mene bilo. Da li zbog mene... Ili drugih... Ne znam, što je. Ali, FNC je odlučio da svima zabrani. I to je ispalo tako.

Miloš Janičić na gostovanju u jednom podkastu Foto: Printskrin/jutjub

Crnogorska trobojka crven-plavi-beli

Voditelj je potom upitao Miloša Janičića da pojasni kakva je zastava kojom on proslavlja pobede.

- To je crnogorska zastava! Crnogorska trobojka iz Kraljevine Crne Gore. Nekima je to problematika. Ali, ja ću nastaviti da je iznosim. I na najvećoj svetskoj sceni! Pa, oni kada budu imali svoje borce, neka iznose šta hoće... Ali, neće ih nikada imati!

UFC Beograd mogao bi da bude održan ove godine.

- Prva polovina, trebalo bi maj ili jun. O tom, potom. Da vidimo - rekao je Miloš Janičić i na primedbu voditelja da je on taj dodao:

- Ako mene ne uzmu, ne znam koga će. Ali, opet da ne prizivam... Da ne pričamo uprazno...Dok ne bude. Dosta puta sam pričao, maštao... Bilo je blizu. Ali... Ništa se na kraju nije desilo.

Tri borbe, tri ubedljive pobede

Da podsetimo, Miloš Janičić brutalno je nokautirao Marka Bojkovića na 23. FNC eventu koji je održan 24. maja 2025. godine u Beogradu, u lakoj kategoriji (72kg). Slavio je tehničkim nokautom u drugoj rundi. Borba je završena nakon što je sudija prekinuo meč zbog dominacije Janičića, koji je serijom udaraca i partera naneo znatnu štetu Bojkoviću i naneo mu prvi poraz u karijeri.

Posle njihove borbe, usledio je meteorski uspon Miloša Janičića koji je postao jedan od najcenjenijih boraca u lakoj kategoriji u ovom delu Evrope. Samo tri nedelje posle tog meča Janičić je tukao Brazilca Giljermea Bastosa u disciplini boks sa malim rukavicama. U Podgorici 20. decembra savladao je veterana iz Brazila i nekadašnjeg UFC borca Aleksa Oliveiru Kauboja, nokautom u prvoj rundi. Miloš Janičić sada ima skor u MMA od 19 pobeda i tri poraza.