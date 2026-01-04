Slušaj vest

Švajcarska skijašica Kamila Rast pobedila je danas u veleslalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Julija Šajb sa 0,20 sekundi zaostatka, dok je treća bila Amerikanka Paula Molcan sa 0,47 sekundi zaostatka.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 743 boda, 140 više od drugoplasirane Rast.

U plasmanu veleslaloma prva je Šajb sa 460 bodova, 119 više od drugoplasirane Rast.