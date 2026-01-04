Rast je do pobede došla sa rezultatom od 2:00,09 minuta.
DOMINANTNO! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori
Švajcarska skijašica Kamila Rast pobedila je danas u veleslalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.
Drugo mesto zauzela je Austrijanka Julija Šajb sa 0,20 sekundi zaostatka, dok je treća bila Amerikanka Paula Molcan sa 0,47 sekundi zaostatka.
Ski skokovi, četiri skakaonice Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia, Christof STACHE / AFP / Profimedia, DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia
Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 743 boda, 140 više od drugoplasirane Rast.
U plasmanu veleslaloma prva je Šajb sa 460 bodova, 119 više od drugoplasirane Rast.
Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Kranjskoj Gori.
